Za početak, doručak za Putina na red dolazi kasno jer se i budi prilično kasno. On obično doručkuje u podne, i to najčešće omlet ili ovsenu kašu, s prepeličjim jajima i čašom voćnog soka. Odmah nakon doručka na red dolazi i kafa, a Putin zatim neko vreme provodi u teretani.

Zdravo se hrani, a slatkiše izbegava

A ako je verovati videu koji je 2015. godine emitovan na televiziji Russia Today, Putin s vremena na vreme za doručak voli da pojede i - odrezak. Naime, video prikazuje Putina i tadašnjeg ruskog premijera Dmitrija Medvedeva kako ujutro, nakon teretane, peku odrezak i uživaju u šolji čaja. Foto: Profimedia

Poznato je i da se Putin zdravo hrani, a od povrća najviše voli paradajz, krastavce i zelenu salatu. Preferira ribu, iako mu je omiljeno meso ovčetina, a slatkiše izbegava. Osim toga, on navodno obožava voće i kefir, posle podne uopšte ne jede, a nekad zbog posla preskoči i večeru. Kada putuje, ruski predsednik voli da isprobava lokalnu kuhinju.

Alkohol izbegava, no obožava sladoled

Bez obzira na stereotipe koji govore da svi Rusi obožavaju vodku, Putin nije jedan od njih - ne voli alkohol, posebno ne vodku, koju je Moscow Times opisao kao "najgoreg Putinovog neprijatelja". Neki izvori govore da pije samo na službenim prijemima.

A prema Anyi von Bremzen, saradnici portala Food and Wine, Rusi obožavaju sladoled, uprkos temperaturama koje u Rusiji često idu ispod nule. Jedan od njih je, naravno, i Putin, a sladoled s ukusom pistaća nalazi se na samom vrhu popisa njegove omiljene hrane. Foto: Profimedia

Voli i restorane, a ima ličnog probača hrane

I Vladimir Putin s vremena na vreme izađe na ručak ili večeru u restoran i ima barem jedan omiljeni restoran u gotovo svakom većem ruskom gradu. U Sankt-Peterburgu često jede u restoranu New Island, a reč je o restoranu na brodu, čiji jelovnik uključuje specijalitete kao što su salata od kamčatskih rakova, teletina Orloff i file pastrve.

NJegovo omiljeno mesto u Moskvi je Tsarskaya Okhota, vrhunski restoran koji politička elita obožava i koji je poznat po tradicionalnim ruskim jelima i pitama. Osim njega, Putin povremeno posećuje i Pivnushku, nemačku pivnicu i restoran za koji se kaže da ima najbolji bratwurst u Moskvi. Foto: Profimedia

Putin, dakle, voli da jede fine stvari, no kod njega opreza nikada dosta, bilo da je kod kuće ili putuje. Svako jelo pre njega mora da proba probač kako slučajno ne bi bilo otrovano.

