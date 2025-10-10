Ovaj stari ruski recept čuva duh prošlih vremena i donosi autentičan ukus zimnice, ali sa jednim neobičnim dodatkom koji sve menja – rotkvicom.

Baš taj tajni sastojak daje kupusu blagu pikantnost i osvežavajuću notu, čineći ga sočnijim, aromatičnijim i punim života.

Priča se da je tako čak i baba ruskog predsednika Vladimira Putina spremala svoj čuveni kiseli kupus – jednostavno, ali s dušom i posebnom aromom koju pamtiš zauvek. Foto: Profimedia

Kiseli kupus na ruski način

Potrebno je:

1 kg kupusa

1 šargarepa

1 rotkvica

1 do 1,5 kašika soli

1 kašika šećera

senf po ukusu

semenke kumina po ukusu

Priprema:

Kupus sitno iseckajte, a šargarepu i rotkvicu narendajte krupno.

Sve sastojke pomešajte u većoj posudi, dodajte so, šećer, senf i semenke kumina, pa dobro izgnječite rukama da kupus pusti sok. Foto: Profimedia

Smesu prebacite u sterilizovanu teglu, sabijte i poklopite.

Ostavite na sobnoj temperaturi 5–7 dana, a povremeno promešajte drvenom kašikom.

Kada fermentacija završi, dobićete kiseli kupus koji miriše na dom, detinjstvo i rusku tradiciju — baš onakav kakav bi napravila svaka prava babuška.

(Informer)

