Ovaj stari ruski recept čuva duh prošlih vremena i donosi autentičan ukus zimnice, ali sa jednim neobičnim dodatkom koji sve menja – rotkvicom.
Baš taj tajni sastojak daje kupusu blagu pikantnost i osvežavajuću notu, čineći ga sočnijim, aromatičnijim i punim života.
Priča se da je tako čak i baba ruskog predsednika Vladimira Putina spremala svoj čuveni kiseli kupus – jednostavno, ali s dušom i posebnom aromom koju pamtiš zauvek.
Kiseli kupus na ruski način
Potrebno je:
Pročitajte još
- 1 kg kupusa
- 1 šargarepa
- 1 rotkvica
- 1 do 1,5 kašika soli
- 1 kašika šećera
- senf po ukusu
- semenke kumina po ukusu
Priprema:
Kupus sitno iseckajte, a šargarepu i rotkvicu narendajte krupno.
Sve sastojke pomešajte u većoj posudi, dodajte so, šećer, senf i semenke kumina, pa dobro izgnječite rukama da kupus pusti sok.
Smesu prebacite u sterilizovanu teglu, sabijte i poklopite.
Ostavite na sobnoj temperaturi 5–7 dana, a povremeno promešajte drvenom kašikom.
Kada fermentacija završi, dobićete kiseli kupus koji miriše na dom, detinjstvo i rusku tradiciju — baš onakav kakav bi napravila svaka prava babuška.
(Informer)