Ovaj stari ruski recept čuva duh prošlih vremena i donosi autentičan ukus zimnice, ali sa jednim neobičnim dodatkom koji sve menja – rotkvicom.

Baš taj tajni sastojak daje kupusu blagu pikantnost i osvežavajuću notu, čineći ga sočnijim, aromatičnijim i punim života.

Priča se da je tako čak i baba ruskog predsednika Vladimira Putina spremala svoj čuveni kiseli kupus – jednostavno, ali s dušom i posebnom aromom koju pamtiš zauvek.



 

 

Kiseli kupus na ruski način

Potrebno je:

  • 1 kg kupusa
  • 1 šargarepa
  • 1 rotkvica
  • 1 do 1,5 kašika soli
  • 1 kašika šećera
  • senf po ukusu
  • semenke kumina po ukusu

Priprema:

Kupus sitno iseckajte, a šargarepu i rotkvicu narendajte krupno.

Sve sastojke pomešajte u većoj posudi, dodajte so, šećer, senf i semenke kumina, pa dobro izgnječite rukama da kupus pusti sok.



 

 

Smesu prebacite u sterilizovanu teglu, sabijte i poklopite.

Ostavite na sobnoj temperaturi 5–7 dana, a povremeno promešajte drvenom kašikom.

Kada fermentacija završi, dobićete kiseli kupus koji miriše na dom, detinjstvo i rusku tradiciju — baš onakav kakav bi napravila svaka prava babuška.

(Informer)

