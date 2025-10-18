Lena Marinković, ćerka pevačice Gore Tržan sinoć je privukla veliku pažnju kada se sa dečkom pojavila na maminom koncertu u Beogradu.

Ona je sada na svom profilu na Instagramu podelila fotografiju sa mladim fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem (18).

Na slikama su pozirali zagrljeni, a na jednoj od fotki Jovanović nežno ljubi Lenu u obraz, zagrlio je i ne pušta je, a ona ne skida osmeh sa lica.

Foto: Instagram printskrin/lenamariinkovic

 

 

Marinkovićeva je Jovanovića označila na objavi, uz emotikon belog srca.

