Jelena Karleuša se nedavno razvela od svog partnera Duška Tošića, a mnogi se pitaju u kakvim su sada odnosima.

Pevačica je o svom odnosu sa bivšim fudbalerom progovorila u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani.

- U kakvim si sada odnosima sa Duškom? - pitala je Luna. Foto: ATA images/A. Ahel

Jako loše. U jako lošem odnosu, jer je on neko s kim nema normalne komunikacije. To je jedan od onih bivših koji su vrlo agresivni kada izgube. Nažalost, tako je. Imamo dve divne ćerke koje sam ja sama vaspitala, tako da mi ljudi čestitaju. Ponosna sam na to. Vrlo brzo će njih dve napuniti 18 godina, obe će se jednog dana udati. Želim da za njihov 18. rođendan i svadbu budu i mama i tata. Žao mi je što sa njim nema, niti je ikada bilo normalne komunikacije. Takvi kakvi smo - započela je Jelena.

FOTO: ATA Antonio Anhel

Luna je pokušala da je uteši i ispričala joj da njeni roditelji nisu komunicirali, ali da su nakon što su dobili unuke počeli da pričaju i da sada zajedno nastupaju, te da imaju bolji odnos nego ikad, što je Jelenu oduševilo.

- Bez obzira na to kako javnost vidi situaciju i kako joj je servirano, sa onim stravičnim slikama i onim nesrećnikom koji je sve to uradio i dao medijima. Realnost i istina su potpuno drugačije. Nisam dužna da objašnjavam, niti ću. Duško je zaslužio da sa njim nijednu reč ne progovorim do kraja života, jer se nije borio za našu porodicu. Ali dobro, nismo svi isti, nismo svi jaki, nismo svi svesni. On je bio pod uticajem svoje okoline, bio je povređeni Balkanac, fudbaler koji je nepromišljeno izgubio ono što ja tek sada shvatam, a on će jednog dana, a to je prava porodica. Ipak, voela bih da se jednog dana izmirimo kao Anabela i Gagi - rekla je Jelena.

