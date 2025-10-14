Javnost je nedavno začudila vest kako je bivši fudbaler Vujadin Savić i doskorašnji pomoćnik u stručnom štabu Crvene zvezde, iznenada prekinuo saradnju sa šampionom Srbije. Kao razlog za razilazak navedeni su privatni problemi Savića.

Tu nije bio kraj iznenađenjima kada je Vujadin u pitanju, pošto su se danas pojavile vesti kako je pritvoren A. K. (određen mu je pritvor od 30 dana) pod sumnjom da je ucenjivao nekadašnjeg fudbalera fotografijama i snimcima. Mediji spekulišu kako je ucenjivač tražio 50.000 evra od Savića, da je Vujadin saslušan u policiji, kao i da navodnom ucenjivaču preti kazna od tri do pet godina zatvora.

Podrška Jelene Karleuše - ona zna na sopstvenom primeru kako je biti u koži Vujadina Savića

Problemi s kojima se suočava Vujadin Savić, s druge strane, uzrokovali su i brojne napade na društvenim mrežama. Pevačica Jelena Karleuša na iste nije mogla da ostane nema, pošto je i sama preživela sličnu osudu, te je upozorila da posledice mogu stravične. Foto: Novosti

- Kada je reč o napadu na Vujadina… Upozoravam vas da stanete. LJudi u ovakvim situacijama mogu da dignu ruku na sebe, a vi ćete biti krivi. Dosta! Gledajte svoja posla. Hajde - napisala je ona na društvenoj mreži "Iks".

Kada je rec o napadu na Vujadina… upozoravam vas da stanete. Ljudi u ovakvim situacijama mogu da dignu ruku na sebe a VI cete biti krivi. Dosta.

