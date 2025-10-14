Javnost je nedavno začudila vest kako je bivši fudbaler Vujadin Savić i doskorašnji pomoćnik u stručnom štabu Crvene zvezde, iznenada prekinuo saradnju sa šampionom Srbije. Kao razlog za razilazak navedeni su privatni problemi Savića.

Foto: N. Paraušić

 

 

Tu nije bio kraj iznenađenjima kada je Vujadin u pitanju, pošto su se danas pojavile vesti kako je pritvoren A. K. (određen mu je pritvor od 30 dana) pod sumnjom da je ucenjivao nekadašnjeg fudbalera fotografijama i snimcima. Mediji spekulišu kako je ucenjivač tražio 50.000 evra od Savića, da je Vujadin saslušan u policiji, kao i da navodnom ucenjivaču preti kazna od tri do pet godina zatvora.

Podrška Jelene Karleuše - ona zna na sopstvenom primeru kako je biti u koži Vujadina Savića

Problemi s kojima se suočava Vujadin Savić, s druge strane, uzrokovali su i brojne napade na društvenim mrežama. Pevačica Jelena Karleuša na iste nije mogla da ostane nema, pošto je i sama preživela sličnu osudu, te je upozorila da posledice mogu stravične.

Foto: Novosti

 

 

Pročitajte još

ZAJEDNO BEZ MATIČARA: Zašto se Mirka i Vujadin nisu venčali?

ZAJEDNO BEZ MATIČARA: Zašto se Mirka i Vujadin nisu venčali?

19:44

SVE VUJADINOVE TETOVAŽE: Mirka na grudima, Zvezda na mišici

SVE VUJADINOVE TETOVAŽE: Mirka na grudima, Zvezda na mišici

19:26

OGLASILA SE MIRKA: Sve je zapisano, mora da se ponovi (FOTO)

OGLASILA SE MIRKA: Sve je zapisano, mora da se ponovi (FOTO)

18:30

SASLUŠAN VUJADIN SAVIĆ: Evo koja kazna preti A.K.

SASLUŠAN VUJADIN SAVIĆ: Evo koja kazna preti A.K.

16:44

- Kada je reč o napadu na Vujadina… Upozoravam vas da stanete. LJudi u ovakvim situacijama mogu da dignu ruku na sebe, a vi ćete biti krivi. Dosta! Gledajte svoja posla. Hajde - napisala je ona na društvenoj mreži "Iks".

 

 

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore
Sport

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

BONUS VIDEO:

#Jelena Karleuša #pevačica Jelena Karleuša #Jelena Karleuša vesti #JK #Jelena Karleuša o Vujadinu Saviću #Vujadin Savić #Vujadin Savić vesti #Vujadin Savić instagram #Vujadin Savić fotografije #Vujadin Savić video #Vujadin Savić snimci
Komentari 0
ЕВРОПА ДИГЛА РУКЕ ОД УКРАЈИНЕ: Стигао застрашујући извештај

EVROPA DIGLA RUKE OD UKRAJINE: Stigao zastrašujući izveštaj