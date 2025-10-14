Burna dešavanja u porodici Savić, ali se glumica Mirka Vasiljević ne da i nastavlja da radi ono što najbolje ume - da glumi.

Uprkos velikoj prašini koja se podigla zbog slučaja bivšeg fudbalera Vujadina Savića, i glumičinog partnera, Mirka se oglasila na društvenim mrežama i pokazala da je ništa ne sputava da radi.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

Sve je zapisano, mora da se ponovi

Ona je na Instagramu objavila "trenutnu" fotografiju i pokazala čime se u ovim trenucima bavi. Pored zdravog obroka, ona je fotografisala tekst kojim se trenutno bavi - dijalog Dobrile i Macana iz jedne od predstava u kojima glumi.

Tekst je tu, mora da se ponovi i uvežba - trenutno joj je to u fokusu.

Pročitajte još

SASLUŠAN VUJADIN SAVIĆ: Evo koja kazna preti A.K.

SASLUŠAN VUJADIN SAVIĆ: Evo koja kazna preti A.K.

16:44

UHAPŠEN A.K. - Ucenjivač Vujadina Savića

UHAPŠEN A.K. - Ucenjivač Vujadina Savića

13:58

"TO MI JE VAN PAMETI!" Mirka o sadržaju Vujadinovog telefona

"TO MI JE VAN PAMETI!" Mirka o sadržaju Vujadinovog telefona

09:27

NEVEROVATNO Zašto je Hrvatska odbila Halida za državljanstvo?

NEVEROVATNO Zašto je Hrvatska odbila Halida za državljanstvo?

17:21

Foto: Instagram printskrin/vasiljevic_mirka

 

 

Iznenadan razlaz sa Zvezdom, pa vesti o pokušaju iznude

Da podsetimo, javnost je nedavno začudila vest kako je bivši fudbaler Vujadin Savić i doskorašnji pomoćnik u stručnom štabu Crvene zvezde, iznenada prekinuo saradnju sa šampionom Srbije. Kao razlog za razilazak navedeni su privatni problemi Savića.

Foto: N. Paraušić

 

 

Tu nije bio kraj iznenađenjima kada je Vujadin u pitanju, pošto su se danas pojavile vesti kako je pritvoren A. K. (određen mu je pritvor od 30 dana) pod sumnjom da je ucenjivao nekadašnjeg fudbalera fotografijama i snimcima. Mediji spekulišu kako je ucenjivač tražio 50.000 evra od Savića, da je Vujadin saslušan u policiji, kao i da navodnom ucenjivaču preti kazna od tri do pet godina zatvora.

Podrška Jelene Karleuše - ona zna na sopstvenom primeru kako je biti u koži Vujadina Savića

Problemi s kojima se suočava Vujadin Savić, s druge strane, uzrokovali su i brojne napade na društvenim mrežama. Pevačica Jelena Karleuša na iste nije mogla da ostane nema, pošto je i sama preživela sličnu osudu, te je upozorila da posledice mogu stravične.

Foto: Novosti

 

 

- Kada je reč o napadu na Vujadina… Upozoravam vas da stanete. LJudi u ovakvim situacijama mogu da dignu ruku na sebe, a vi ćete biti krivi. Dosta! Gledajte svoja posla. Hajde - napisala je ona na društvenoj mreži "Iks".

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore
Sport

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

BONUS VIDEO:

#Mirka Vasiljević #glumica Mirka Vasiljević #Mirka Vasiljević vesti #Mirka Vasiljević Instagram #VIP #Mirka Vasiljević i Vujadin Savić #skandal Mirka Vasiljević i Vujadin Savić #Vujadin Savić #Vujadin Savić vesti #Vujadin Savić instagram #Vujadin Savić fotografije #Vujadin Savić snimci #Vujadin Savić video #Vujadin Savić skandal #FK Crvena zvezda #FK Crvena zvezda vesti #fudbal vesti #žene fudbalera
Komentari 0
ПУКЛО ЈЕ У СВЛАЧИОНИЦИ ОРЛОВА! Откривена сурова истина о репрезентацији Србије

PUKLO JE U SVLAČIONICI ORLOVA! Otkrivena surova istina o reprezentaciji Srbije