Legendarni Halida Bešlića sahranjen je juče, 13. oktobra u Sarajevu, a na večni počinak ispratilo ga je između 50.000 i 100.000 ljudi. U moru tekstova koji su poslednjih dana pisani o pokojnom narodnom pevaču koji je spojio region na jednom hrvatskom portalu objavljena je žustra kolumna.

Foto: N. Tutnjević

Naime, hrvatski kolumnista Ante Tomić za "Jutarnji list", u svojoj kolumni pod naslovom "Mogli su Legija, Zver, Vlada Budala, Majmunović... ali, ne i on! Znate li zašto je Hrvatska odbila dati državljanstvo Halidu Bešliću?" otkrio je da su nedavno preminulog bosanskohercegovačkog folkera državni organi Hrvatske odbili za državljanstvo i to 2009. godine. Foto: Profimedia

Kako se navodi, on je pre nekih 16 godina podneo zahtev, ali su ga vlasti odbile "jer mu je - nedostao jedan papir". Za razliku od, na primer, Milorada Ulemeka Legije.

Foto: Profimedia/AFP/Koca Sulejmanović

- Hrvatska je godinama delila državljanstva kriminalcima, ali je odbila legendarnog pevača - navodi između ostalog Tomić.

Oproštaj na Barama protkan emocijama velikog broja ljudi

Legenda narodne muzike, Halid Bešlić, sahranjen je juče, 13. oktobra, na gradskom groblju "Bare" u Sarajevu. LJudi su na grobu ostavljali bele ruže koje simbolizuju nevinost i čistoću. Takođe, pre samog čina sahrane, pored groba je ostavljen i mikrofon - predmet koji je Halid Bešlić najviše na svetu voleo. Foto: N. Tutnjević

Po procenama, na večni počinak ga je ispratilo između 50.000 i 100.000 ljudi.

Jutro na Halidovom grobu

Jutro nakon sahrane Halida Bešlića, njegovo grobno mesto posetio je glumac Emir Hadžihafizbegović, koji se još jednom oprostio od svog prijatelja.

- Rani sabah nad Sarajevom. 12 sati posle tvoje dženaze lepoto naša. Ostavio si nas tužne, setne, ali ponosne na tvoj lik i delo. Isprati te tvoje Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i Makedonija. Isprati te cela planeta. Bogdom suze i ljubavi neizmerne. Video si ti to odozgo sve. Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Postoje samo ljudi i neljudi. Sve ostale podele su lažne. Celi život je borba za jednu dobru dženazu. Voli te brat - napisao je Emir Hadžihafizbegović na Fejsbuku i u opisu stavio fotografiju sebe pred Halidovim grobom (više o tome pogledajte na OVOM linku).

Podsetimo, Emir je juče tokom komemoracije održao govor i pričao o tome kakav je Halid bio.

- Kažu da su reči majka i sloboda reči koje se najviše spominju u književnosti, pa su jednom Krležu pitali šta je za njega pojam ljudske slobode. On je rekao oslobađanje od predrasuda. Šta sam kao mlad od njega učio... da živim bez predrasuda. To je njegov testament koji nam je ostavio. Zaista, ako imaš predrasudu život ti je pakao, a ako je nemaš onda ti je lep - rekao je Emir između ostalog.

Putuj "bela ptico" u dženetski vinograd

Pored Hadžihafizbegovića, na komemoraciji su emotivne govore održale i Bešlićeve kolege i prijatelji - Nazif Gljiva, Haris DŽinović, Enis Bešlagić...

Posebno su emotivni bili trenuci kada su govorili Dino Merlin, kao i unuka Halida Bešlića.

Dok je govorio Dino Merlin, cela sala je plakala. NJegov oproštaj od Halida dirnuo je i one sve u sali. Bešlićev sin Dino, brojni prijatelji i kolege nisu mogli da sakriju emocije i duboku tugu. Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

- Draga porodico, dragi prijatelji, reči su reči, ali slike i osećaji govore više. Podeliću sa vama neke slike i trenutke kada sam poslednji put video Halida. Topla soba, oktobarska noć, neka blagost u njoj. Dremao je i kroz san mu se sa usana omakla psovka kada smo ga okretali na bok. Nasmejali smo se. Pričao sam mu Sidranove i Gljivine fore, opet smo se smejali, smejali da ne bi plakali, da prevarimo bol, da prevarimo smrt. Doneo sam mu čokoladu, "mersi". Milovao sam mu kosu, ruke i stopala, čiste bele priglavke, Halidove priglavke kakav je to minimalizam. Nešto tako jednostavno, tako posebno, nešto tako potrebno, kao brašno, kao papir, kao so, nešto tako toplo kao naš Halid. Putuj bela ptico u dženetski vinograd, mnogo će vode Bosnom proteći do tad dok se takva duša rodi. Mnogo će vode proteći do tad... Gde god da si, voljen da si, gde god da si, voljen da si - rekao je Dino kroz suze.

Deda, fališ nam jako - nisu nam rekli da si umro, ali smo znali

Još emotivniji je bio sam početak komemoracije kada je za govornicu stala Halidova unuka. Foto: N. Tutnjević, ATA images/ZIPA foto/B. Zdrinja

- Deda, nismo ni bili svesni koliko te ljudi voli. Voleli bismo da si još dugo sa nama, fališ nam jako. Mama nam nije rekla da si nas u utorak napustio, a mi smo znali. Kažu nam da tako mora da bude, ali želimo da si još uvek tu. Volimo te - reči su unuke Halida Bešlića.

