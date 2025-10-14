Glumica Mirka Vasiljević sa fudbalerom Vujadinom Savićem ima četvoro dece, a nikada nije krila da ona i njen partner nikada nisu uspeli da izgovore sudbonosno "da" pred Bogom i ljudima. Glumica za tu porodičnu situaciju krivi sebe.

- Više sam ja tu problem, kao žena, komplikovanija sam, tu su bile četiri vezane trudnoće, kao žena ne mogu sad, pa razmišljam kako ćemo za dekoraciju. Vujadin ima nezgodan posao. Mi to možemo da uradimo samo dva puta godišnje da dođu i njegove kolege i da je on slobodan - objašnjavala je Mirka nedavno.

Vujadin joj je velika podrška, a glumica je nedavno otkrila neke od intimnih detalja njihove ljubavi, otkrivajući ko kome više udovoljava.

- Mislim da sam ja više njega razmazila, ali kada ima ljubavi, tu je uvek zadovoljstvo da daš pružiš, učiniš, zadovoljiš. Meni je lepo da dajem, ne samo da dobijam i uzimam, nego uživam u tome da dajem i tada se osećam bolje - kazala je Mirka. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Dule zna i datum

Na temu svadbe Mirek i Vujadina govorio je i otac nekadašnjeg fudbalera, Dušan Dule Savić, koji je jednom prilikom otkrio i datum kada bi moglo da dođe do venčanja.

- Ne mogu da stignu da se venčaju, jer on hoće da to bude samo 29. maja, tada je Zvezda postala prvak Evrope. Svoje prvo dvoje dece je krstio na taj dan. Prošle godine su tada igrali prvenstvo zbog ove korone. Hoće Vujadin da se ženi, nije problem, ali samo 29. maja. Ja mu kažem: "Aman, čoveče, je l' si kršten? Pa tad se igra prvenstvo." I tako, oženiće se, nije problem. A drugi problem je, i to se slažem s Mirkom, to što on hoće da zove, da je po njegovom, 800 do 1.000 ljudi na svadbi. Mirka želi samo najbliže i drugare njihove, nek rade kako hoće - uz osmeh je otkrio Dule

