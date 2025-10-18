Slavni fudbaler Zlatan Ibrahimović raspametio je pratioce na društvenim mrežama nakon što je objavio video iz saune.

Zlatan se snimao kraj vatre u sauni iz koje puca pogled na prirodu. On je tom prilikom pokazao da se ošišao, a na sebi je imao samo donji veš, zbog čega su se i usijale društvene mreže.

NJegova nova frizura pala je u drugi plan zbog izvajanog tela koje je pokazao u snimku.

 

 

"Ne treba tebi da sediš pored vatre, ti si vatra", "Ti si kralj", "Izgledaš kao da imaš 23 godine", "Kakvo telo, kakav frajer", "Ti si savršen, a tek tvoje pločice na stomaku", glase komentari ispod snimka poznatog fudbalera.

