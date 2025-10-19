Zdravko Čolić, iako poznat po tome što svoj privatni život drži u velikoj meri daleko od očiju javnosti, nedavno je otkrio detalje o svojoj deci.

U razgovoru sa makedonskim medijima, Čolić je podelio iskustva o odgajanju svojih ćerki, Unu i Laru, te otkrio kako izgleda njihov svakodnevni život.

- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali... - rekao je Zdravko Čolić u intervjuu za „Eden na eden“.

Foto: ATA images/Mateja Stanisavljević

 

Govoreći o Uninom odnosu prema društvenim mrežama, Čolić je otkrio da nije ljubitelj njenog stalnog slikanja, ali da se mora pomiriti sa tim da su danas stvari drugačije. 

- Una samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike... - pričao je Čola nedavno za "Avaz".

A post shared by Una 🦋 Čolić (@unacolic)

#Zdravko Čolić #pevač Zdravko Čolić #Una Čolić #Zdravko Čolić ćerke #Zdravko Čolić ćerka #VIP #Lara Čolić #Una Čolić Instagram
