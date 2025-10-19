Detinjstvo je proveo u Peći, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Još tada želeo je da se bavi glumom i pokušao da se u Beogradu upiše na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, ali nije prošao na prijemnom ispitu.

Pokušao je još dva puta, ali ponovo neuspešno, pa je svoju želju ostvario u Zagrebu na Akademiji za kazališnu i filmsku umjetnost. Zbog toga je deo mladosti proveo u Hrvatskoj, i postao član pozorišta Gavela, a zatim i Hrvatskog narodnog kazališta. Foto: Zoran Jovanović Mačak

O odrastanju u Peći

Krivokapić je svojevremeno istakao da je mesto rođenja kod njega istaklo senzibilitet za civilizacijske razlike i osetljivosti.

- Odrastao sam na Kosovu, zapravo u Metohiji. U Peći sam stekao senzibilitet da razumem civilizacijske razlike i osetljivosti one druge strane. Izbegavao sam da komentarišem ono što je delikatno, da javno iznosim svoje političke stavove. Više mi se sviđalo da ih kroz predstavu iskažem. Ta vrsta angažmana uvek mi se više sviđala - priznao je glumac jednom prilikom. Foto: Zoran Jovanović Mačak

Potpuno getoiziran grad

Krivokapić je jednom govorio i o svom poslednjem odlasku u zavičaj.

- Iz Peći sam otišao 1969, moji tri godine kasnije. Posle duge pauze ponovo sam se našao dole 1997. godine. Povod da odem bila je kruševačka "Hasanaginica" u kojoj sam igrao. Oni su nameravali da gostuju u Prištini, ali sam insistirao da obiđemo i Peć. Kad sam se tamo našao, nisam prepoznao ni zgradu u kojoj sam stanovao. Uočio sam nešto čega sam se unapred bojao. U vreme dok sam živeo u Peći korzo je bio podeljen na dve strane, ali te 1997, grad je bio potpuno getoiziran. U moje doba, bar kafane nisu bile odvojene. Obišao sam tada i Patrijaršiju, Dečane... Danas su to mitska mesta u koja verovatno nikada više neću otići - otkrio je svojevremeno glumac.

Godine 1986. Krivokapić se vratio u rodnu Srbiju. Od tada živi kao slobodan umetnik u Beogradu. Igrao je u brojnim predstavama, filmovima i serijama, a početkom 2000-ih postao je prvak Beogradskog narodnog pozorišta. Foto: Marija Mlađen/ATA images

Ostvario je uspešnu karijeru, a osim toga, svio je i porodično gnezdo sa suprugom Svejtlanom. Ona je poreklom iz Dubrovnika i oduvek je imala veliki značaj u njegovom životu. Imaju dva sina, Bojana i Damjana. Bojan je krenuo očevim stopama i bavi se glumom.

Tokom karijere Krivokapić je dobio brojna glumačka priznanja,među kojima su nagrade Car Konstantin, Sterijina nagrada i Nagrada festivala Joakimfest za najbolje glumačko ostvarenje.

Glumac važi za tihog i povučenog porodičnog čoveka. Komšije ga svakodnevno viđaju kako kupuje hleb i pazari na pijaci namirnice za celu porodicu.

(Stil)

