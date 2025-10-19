Jedan od najboljih srpskih glumaca, Voja Brajović, iza sebe ima brojne uloge, ali mnogima je najdraža ona u kultnoj seriji "Otpisani". NJegova profesionalnost i posvećenost glumi posebno dolaze do izražaja kada se prisetimo događaja od pre dvadesetak godina, kada se suočio sa teškom bolesti - tumorom na mozgu.

Suočavanje sa bolešću

Sve je počelo kada je Voja primetio da mu povremeno trne ruka. U početku je ignorisao simptome, verujući da su posledica umora i napornog posla. Međutim, bol je postajao sve češći i intenzivniji, pa je glumac odlučio da poseti lekara. Dijagnoza koju je dobio bila je teška, ali sreća u nesreći bila je to što je bolest otkrivena u samom početku.

Foto: Milan Maričić /ATA images

 

 

Lekari su procenili da će jedna hirurška intervencija biti dovoljna za potpuno izlečenje, i tako je i bilo. Uz njihovu dozvolu, Voja se vrlo brzo vratio glumi, a predstave u kojima je igrao ponovo su se našle na repertoaru.

Profesionalizam do kraja

Koliko je posvećen svom poslu govori i činjenica da je dan pre operacije igrao predstavu. Gluma, kako sam kaže, deo je njegovog života i bez nje ne može.

Najčešći simptomi tumora mozga

  • Glavobolje - često prisutne, naročito ujutru.
  • Promene vida - zamagljen ili dvostruki vid, abnormalni pokreti očiju, ograničeno vidno polje.
  • Napadi - epileptični napadi ili slični simptomi.
  • Mučnina i vrtoglavica - intenzivnija ujutru ili pri nagloj promeni položaja.
  • Umor - javlja se kasnije, kako tumor raste i pritisak na mozak se povećava.
  • Gubitak ukusa i mirisa - retko, zavisi od lokacije tumora.

Voja Brajović je primer borbe, strpljenja i profesionalizma. NJegova priča pokazuje koliko je važno ne ignorisati simptome i pravovremeno se obratiti lekaru, ali i koliko snage daje ljubav prema svom poslu i životu.

