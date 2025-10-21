Doručak je najvažniji obrok u danu i ako se konzumira pogrešno, može postaviti negativan ton za sve što sledi. Preskakanje, prejedanje ili čak pogrešan izbor doručka može izazvati pad energije, lošu koncentraciju, pa čak i promene raspoloženja. Odabir uravnoteženog doručka, bogatog proteinima, vlaknima i zdravim mastima, podstiče vaš metabolizam, stabilizuje šećer u krvi i poboljšava kognitivne funkcije, pripremajući vas za produktivan i energičan dan. Birajte mudro; vaš dan zavisi od toga.

Foto: Shutterstock

Da bi nam olakšao, dr Het Patel na Instagramu nam pomaže da dešifrujemo koja je najgora stavka za doručak koja nam tajno kvari dan i koje su joj alternative. „Vaš doručak može delovati lagano i zdravo, ali bi mogao da vam remeti hormone“, kaže dr Het Patel.

Hajde da pogledamo pet najgorih namirnica koje možete pojesti ujutru.

Slatke žitarice

Iako izgledaju kao brz i ukusan doručak, većina industrijskih žitarica prepuna je šećera i aditiva. One daju kratkotrajan osećaj sitosti, ali ubrzo nakon toga dolazi do pada energije i gladi.

Peciva i kroasani

Topla peciva i kroasani često su prvi izbor ujutru, ali sadrže mnogo belog brašna i masti. Takav obrok ne pruža dovoljno hranljivih materija i može doprineti gojenju ako se često konzumira.

Voćni jogurti sa dodacima

Iako deluju zdravo, voćni jogurti iz prodavnica obično sadrže velike količine šećera i veštačkih aroma. Umesto toga, bolja opcija je običan jogurt ili kefir sa svežim voćem.

Pržena hrana

Namirnice poput prženih krompirića ili pohovanih zalogaja nikako nisu dobar izbor za početak dana. Teško se vare, opterećuju organizam i izazivaju osećaj umora.

Voćni sokovi iz tetrapaka

Kupovni sokovi puni su šećera i nemaju vlakna koja se nalaze u svežem voću. Oni brzo podižu nivo šećera u krvi, ali ne pružaju dugotrajnu energiju.

Doručak bi trebalo da bude obrok koji daje snagu i stabilnu energiju za ceo dan. Umesto ovih namirnica, preporučuje se kombinacija proteina, vlakana i zdravih masti – poput jaja, ovsenih pahuljica, orašastih plodova i svežeg voća.

(Krstarica)