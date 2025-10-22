Na Fejsbuku je stiglo pitanje za članove grupe "Frankfurt, oglasi, poslovi, stanovi, prodajem, poklanjam", da li su zadovoljni životom u Nemačkoj, te ističe da ne vidi šta je toliko bolje u odnosu na Balkan. Naglašava da je možda bolji finansijski deo, ali da to nije velika razlika jer su veći troškovi.

Kreće redom.

Hrana

"Hrana u Nemačkoj je loša. Ne verujem da postoji država u Evropi koja truje svoje građane ovakvim industrijskim otpadom koji svi ovde jedemo. Ne znam kako da opišem ukus hrane, posebno mesa, imam osećaj kao da žvaćem plastiku.

Zemlja koja nema svoju nacionalnu kuhinju, da li treba očekivati nešto od ljudi čiji je vrhunac kulinarskog umeća staviti "fertige Pizza" od 3 evra u rernu i biti na to ponosan, dok pravi profesionalci peku Bratwurst na jeftinoj električnoj ringli i misle da su pokupili svu pamet sveta? Foto: Profimedia

Ako se ne slažete sa mnom, navedite bar jedno nacionalno jelo iz Nemačke. Svi znate da ga zapravo nema", napisao je on i nastavio.

Posao

"Ne znam da li iko može biti zadovoljan na poslu gde si u osnovi samo moderni rob koji nema pravo glasa. Svuda je digitalna kontrola, pauze se mere u minutama, koje iscrpljeni radnici često ne stignu da iskoriste, jer u firmama stalno fali radnika.

Nemci su stalno na bolovanju ili godišnjem, dok mi radimo za troje. Zadivljen sam načinom na koji naši ljudi napreduju u "poslu" i "firmi", a u podsvesti ne bi taj isti posao ni u najluđim snovima radili da su ostali na Balkanu.

Nemačke firme traže robove i jeftinu radnu snagu, dok Nemci sede u kancelarijama i efektivno rade od 9 do 13 sati, ako i toliko. Od naših ljudi se očekuje da sagnu kičmu i ćutke prihvate sve što se od njih traži.

Traži se samo klimanje glavom, bez dodatnih pitanja "zašto" i "zbog čega", jer to je zabranjeno. Mašta je besplatna. Voleo bih da sam generalni direktor Dojče Telekoma, ali, nažalost, nisam", naveo je on.

Stanovanje

"Svi mi dolazimo sa prostora gde više od 90% ljudi ima rešeno stambeno pitanje i ne moramo o tome brinuti. Zar nije čudno što se od vas očekuje da ceo život plaćate kiriju koja pojede 50% vaše plate, pritom ne možete ništa uštedeti i ostajete do kraja života podstanari? Foto: Profimedia

"Nisam siguran da smo ovako zamišljali život u Nemačkoj. Samo 46% Nemaca ima svoj stan ili kuću, ostali žive u najmu. Na Balkanu je stambeno zbrinuto oko 90% ljudi.

"Pre nekoliko dana sam video garsonjeru u blizini Freiburga – 31 kvadrat, 430.000 evra. Nije ni čudo što ljudi ne mogu da priušte svoj krov nad glavom.

"Takođe, nije retkost da deca šalju roditelje u staračke domove čim više nisu radno sposobni. Biti penzioner u Nemačkoj često znači zavisiti od socijalne pomoći, a deca se od malih nogu uče da je "najbezbolnije" roditelja ukloniti da ne smeta.

"Deca su, nažalost, previše zauzeta šetanjem pasa, pa dok skupljaju pseći izmet, moraju biti pažljiva jer postoji mogućnost velike novčane kazne na kućnu adresu", dodaje on.

Planiranje porodice

"Koliko je rizično razmišljati o osnivanju porodice u Nemačkoj? Država se trudi da uništi porodicu kao osnovnu ćeliju društva. U nemačkim vrtićima je sada trend da decu od 5 ili 6 godina uče da preispituju svoj pol, pa ako osećaju da "to nije to", mogu jednostavno odlučiti da ga promene. Foto: Profimedia

Ne znam, možda je najbolje krenuti od sebe i zapitati se. Najlakše je lagati samog sebe i kititi se perjem koje nije tvoje. Da li sam zadovoljan životom u Nemačkoj? Moj odgovor je: NE. Da sam znao pre 8 godina da je ovo Nemačka koja nam se predstavlja kao obećana zemlja, nikad ne bih došao ovde", zaključio je on.

Nakon ove objave, usledio je niz komentara. Bilo je onih koji se ne slažu sa napisanim, dok je bilo i onih koji se u potpunosti slažu.

"Sve je tačno opisao bez greške", "Ovi što pišu da im je ovde super, da je ovde život, obećana zemlja i druga s****, oni nemaju ništa na Balkanu i moraju prihvatiti ovu lepu zemlju. U kreditima su do guše, rade po 2-3 posla i njima je Nemačka obećana zemlja. Život je na Balkanu i skoro svaki vikend sam u Srbiji", neki su od komentara ispod ove objave.

