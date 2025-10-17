Poljski sud je danas odlučio da Poljska ne izruči Ukrajinca Volodimira Z, koga Nemačka traži u vezi sa eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine, javlja Rojters.

Iako je Varšava tvrdila da je odluka o tome da li Volodimir Z. treba da bude izručen Nemačkoj isključivo pitanje za sudove, poljski premijer Donald Tusk je ranije ovog meseca izjavio da predaja Volodimira Z. nije u interesu Poljske.

Foto: Profimedia

 

 

Tusk je kazao da problem nije to što su podvodni gasovodi koji vode od Rusije do Nemačke uništeni u septembru 2022, već to što su uopšte izgrađeni.

Tužilaštvo Nemačke navodi da je Volodimir Z. bio deo grupe osumnjičene da je unajmila jedrilicu i postavila eksplozive na gasovode u blizini danskog ostrva Bornholm.

Foto: Profimedia

 

 

On se suočava sa optužbama za zaveru sa ciljem izvršenja napada eksplozivom i za "antisustavnu sabotažu".

NJegov poljski advokat odbacuje ove optužbe i tvrdi da Volodimir Z. nije učinio ništa protivzakonito.

Postavio je i pitanje da li slučaj koji se tiče uništavanja ruske imovine od strane Ukrajinca u vreme kada su zemlje u ratu uopšte predstavlja krivično delo.

(Tanjug)

