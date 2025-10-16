Sada je nemački istoričar Jirgen Mateus, uz pomoć veštačke inteligencije i arhivskih istraživanja, identifikovao ubicu i tačno utvrdio gde i kada je zločin počinjen.

Masakr u Berdičivu, ne u Vinici

Prema rezultatima istraživanja objavljenim u uglednom časopisu Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (Časopis za istorijsku nauku), egzekucija se odigrala 28. jula 1941. godine, najverovatnije u ranim popodnevnim satima, u citadeli grada Berdičiva u današnjoj Ukrajini. Grad, udaljen 150 kilometara jugozapadno od Kijeva, vekovima je bio značajan centar jevrejskog života

Masakr je sprovela specijalna jedinica „Einsatzgruppe C“, koja je imala zadatak da „očisti“ region od Jevreja i partizana uoči Hitlerove posete.

Među njima je bio i Jakobus Onen, nastavnik francuskog, engleskog i fizičkog, rođen 1906. u nemačkom selu Tihelvarf, nedaleko od holandske granice, prenosi Gardijan.

Identifikacija uz pomoć veštačke inteligencije

- Proces je bio postepen – tradicionalno kopanje po prašnjavim arhivama, neočekivane sreće, doprinos kolega i pionirski rad volontera iz Belingketa - objasnio je Mateus.

Volonteri su, na osnovu fotografija iz porodične arhive, uz pomoć veštačke inteligencije uporedili lik Onena sa vojnika na čuvenoj slici.

- Podudarnost je izuzetno visoka u procentima koje algoritam pokazuje - rekao je Mateus, dodajući da istorijske fotografije otežavaju postizanje apsolutne sigurnosti kao u savremenim forenzičkim analizama.

Uprkos tome, snažna fizička sličnost i obimni indirektni dokazi naveli su ga da objavi nalaze. „Ovo nije čarobni metak – to je samo jedan alat među mnogima. LJudski faktor ostaje ključan", naglasio je istoričar.

Ko je bio Jakobus Onen

Onen se pridružio nacističkoj partiji još pre nego što je Hitler došao na vlast 1933. godine. Poticao je iz obrazovane porodice i u mladosti je voleo putovanja i učenje jezika. „A onda dolazi njegovo raspoređivanje na istok i, očigledno, evo ga tu gde stoji“, rekao je Mateus. „Motivacija je jedno od najtežih pitanja. Mislim da je pozu zauzeo da bi ostavio utisak.“

Onen nikada nije unapređen izvan nižeg čina i poginuo je u borbi u avgustu 1943. godine.

- Učešće u takvim ubistvima smatralo se podrazumevanim i nije donosilo nikakve dodatne poene u tim jedinicama smrti - zaključio je Mateus.

Masakri na istočnom frontu

U svojoj knjizi Gerahmte Gewalt (Uokvireno nasilje), Mateus analizira foto-albume koje su Nemci pravili na istočnom frontu, uključujući i fotografije masakra u Berdičevu. Od oko 20.000 Jevreja u Berdičevu pre dolaska Nemaca 1941, samo 15 je ostalo početkom 1944. godine. Mateus ističe da su ovakve fotografije smatrane „trofejima“ sa masovnih egzekucija civila i da razbijaju mit da je nemačko stanovništvo bilo neupućeno u genocid koji se sprovodio u njihovo ime.

- Ove masovne egzekucije u ovom formatu trajale su do poslednjeg dana nemačke okupacije na istoku - rekao je Mateus.

- Mislim da je ova fotografija podjednako važna kao i fotografija kapije u Aušvicu, jer nam pokazuje neposrednu konfrontaciju između ubice i ubijenog.

Potraga za identitetom žrtve

Mateus sada pokušava da identifikuje čoveka sa fotografije u odelu, u saradnji sa ukrajinskim kolegom Andrijem Mahaletskim, koristeći sovjetske arhive lokalnih zajednica. On ističe da veštačka inteligencija može pomoći ako se pronađu uporedive fotografije. Ipak, zadatak je težak, jer dok su nacisti detaljno beležili imena deportovanih iz zapadne Evrope, većina žrtava sa istoka ostala je anonimna osam decenija kasnije.

- Bilo je više od milion žrtava u okupiranoj Sovjetskom savezu. Većina njih je nepoznata, baš kao što su počinioci želeli - dodaje Mateus.

