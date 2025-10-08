Napad na novoizabranu gradonačelnicu Herdekea Iris Štalcer (57) dobio je jeziv obrt.

Kuhinjski nož koji je, kako se veruje, korišćen u napadu, pronađen je u spavaćoj sobi njenog usvojenog sina (15).

Nož je, navodno, otkriven sa svežim tragovima krvi u rancu dečaka, a u istom rancu su pronađena je i krvlju umrljana odeća.

Međutim, sumnja se da odeća pripada usvojenoj ćerki (17) izbodene političarke! Foto: Instagram printsrkin/irisstalzer

Političarka iz redova SPD-a izbodena je 13 puta.

Zadobila je teške povrede gornjeg dela tela, a istražni tužilac je izjavio da je njeno stanje sada stabilno.

Osim ubodnih rana, ona je zadobila i teške povrede glave, koje su, po svemu sudeći, nanete tupim predmetom. Foto: Tanjug/AP

Štalcer je već ispitana od strane policije u bolnici. Međutim, ona je odbila da komentariše ko je počinio zločin.

U početku su svi pretpostavljali da je u pitanju politički motivisan zločin.

Međutim, prema početnim nalazima istražitelja, slučaj izgleda sasvim drugačije. Nekoliko nedelja ranije, sedamnaestogodišnja usvojena ćerka napala je nožem svoju majku.

(Bild.de)