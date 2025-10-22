U moru jezivih scena o kojima se i dalje priča, posebnu pažnju privukle su i scene snimljene na groblju, gde su se upoznali i Petar i baba Mikula, a malo je poznato gde se to mesto nalazi.

Ekipa serije provela je, tokom snimanja prve sezone, nekoliko nedelja na groblju u Gruži, u selu Borač, u srcu Šumadije. Ovo groblje, na kojem su snimani kadrovi serije "Crna svadba", potiče iz 17. veka, a danas ovo selo, koje pripada opštini Knić, ima manje od 500 stanovnika.

Što se samog groblja tiče, deo mističnosti koja ga okružuje ono duguje svojoj autentičnosti. Na njemu nema novih, mermernih spomenika, već svi grobovi potiču iz davne prošlosti. Groblje se nalazi na obroncima Boračkog krša, a smešteno je gotovo između seoskih kuća i porte Boračke crkve. Na njemu se nalazi više stotina nadgrobnih spomenika, različitog oblika i veličine, piše Istorijski zabavnik.

Spomenik kulture

Međutim, ma koliko se činili različitim, svi oni imaju jednu zajedničku karakteristiku - kameni su! Takođe, i ornamentika na njima je slična, a svi su bogato ukrašeni bez obzira na to što je materijal od koga su građeni tvrd što svedoči o velikoj umešnosti starih kamenorezaca iz ovog kraja. Staro groblje u Borču zajedno sa srednjovekovnim gradom Borač i crkvom Svetih Arhanđela 1971. proglašeno je za nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.

Zanimljiva je činjenica da je na ovom lokalitetu snimljeno nekoliko domaćih serija, kao što su “Moj rođak sa sela”, “Nemanjići, rađanje kraljevine” i “Ravna gora”. Za komediju "Moj rođak sa sela" iskorišćen je jedan drugi zaselak, a kuća pukovnika Milomira Vranića, čiji lik igra Vojin Ćetković, brzo je postala omiljeno mesto turista.

Kurir je ranije pisao da je to rodna kuća nekadašnjeg selektora srpskih odbojkaša Igora Kolakovića, tačnije njegovog dede Čedomira!

- Zaselak danas zovu Kolakovići. Moja sestra od strica Milanka nasledila je tu kuću od svog oca. NJena majka je iz naše porodice, od Kolakovića - ispričao je Kolaković za Kurir.

(Kurir)

BONUS VIDEO: