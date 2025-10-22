Nataša Bekvalac u svom stilu je nedavno govorila o svom privatnom životu i bivšim muževima, te je priznala da bi se jedino pomirila sa Danilom Ikodinovićem da mora da bira.

Nakon njene izjave u Amidži šou odmah se oglasila Maja Ognjenović, bivša odbojkašica koja se nedavno razvela od Dače, te je na društvenim mrežama okačila fotografiju "Televisa Presenta".

Nataša je na svojoj spektakularnoj promociji albuma "Mama" za Kurir kratko prokomentarisala potez Danilove bivše supruge:

- To nije pitanje za mene, nego za gospođu - nasmejala se Bekvalčeva.

U jednom od gostovanja Nataša je detaljnije progovorila o Maji Ognjenović.

- Moguće da to uopšte nema veze sa mnom. Ja sam imala tri razvoda i meni je to već postalo smešno, njoj je prvi put, je*iga - rekla je Nataša na K1 televiziji i nasmejala sve do suza. Foto: N. Paraušić

Bekvalčeva je na vest o razvodu Maje i Dačeu svom stilu dala komentar i otkrila da je sa bivšim suprugom u sjajnim odnosima.

- Ne radujem se (njegovom) razvodu, ali drago mi je što smo 1:1, odnosno 3:3, nismo se čuli tim povodom. Naša komunikacija je vezana za ćerku. Poslala sam mu poruku, odgovorio mi je: "Ha-ha-ha". Ne mogu da kažem šta sam napisala, on se ljuti. Hoće da sačuva te stvari za sebe, ja sam transparentna - rekla je Nataša tada u Amidži šou.

