- Izaberite osobu koja čini da se osećate sigurno - napisala je nedavno Jelena Dokić uz fotografiju na kojoj je vidimo u naručju novog dečka.

- Izaberite onog ko je nežan prema vama, ko vas čuva i podržava - dodala je u objavi, dok su se smenjivali romantični prizori, otkrivajući da je bivša teniserka ponovo zaljubljena do ušiju, a i preko njih. Foto: Instagram printskrin/yanedonist

LJubav definitivno ima moć da leči rane, ukoliko je prava. Skoro 19 godina provela je sa Tinom Bikićem, teniskim trenerom, da bi, umesto venčanja koje su im mnogi predviđali, usledio neočekivani raskid.

Priznala je da je dugo prolazila kroz težak period i da su joj "posle svega ostali slomljeno srce, bol i zidovi za koje je verovala da se više neće srušiti". A onda se pojavio Jane Veselinov, po čijem imenu i prezimenu zaključujemo da je takođe sa ovih prostora.

- Ti si moje mirno, sigurno, spokojno i srećno mesto. Tako mi je drago što sam te pronašla - poručila mu je letos uz zajedničku sliku, potvrđujući da ponovo uživa u životu i svemu što on nosi. I osmeh se vratio na lice, a pratioci joj poručuju da nikad lepše nije izgledala.

Ko je Jane Veselinov, aktuelni dečko proslavljene teniserke? Nema mnogo informacija o njemu. Sve što je dostupno javnosti i medijima jesu podaci na njegovom Instagram profilu, gde piše da je "zaljubljenik u hranu i vino, da je hedonista i da uživa u životu".

Prvi put su zajedno snimljeni u maju, dok su se grlili na aerodromu u Sidneju. A nekoliko meseci pre toga, Jelena Dokić je otkrila da je "četiri godine bila zatvorena za ljubav".

- Postavila sam zidove i rekla da ih više nikada neću srušiti. Ali, kao što nas život uči, ne dešava se uvek ono što planiramo ili očekujemo, pa se postavlja pitanje da li da srušimo zidove i nadamo se ljubavi, ili da nikada više ne damo šansu i ostavimo ih podignute? Odgovor se nametnuo sam od sebe.

