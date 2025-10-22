Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi, često je bio u centru pažnje javnosti ne samo zbog posla kojim se bavi, već i zbog interesantnog ljubavnog života.

Ako pogledamo malo u budućnost, sve će biti jasno. Sarkozijev otac, Mađar Pal Sarkozi, imao je četiri žene, bezbroj afera i nedavno je napisao knjigu u kojoj sebe opisuje kao "nezasitog seks-adikta". Nikola je, barem do sada, bio obazriviji, ali ne previše. Foto: Profimedia

Prvu suprugu Mari Dominik Kulioli, s kojom ima dva sina, oženio je 1982, neposredno pre nego što je postao gradonačelnik Neija. Kao gradonačelnik, pored ostalog, venčavao je parove, ali Sarkozi je otišao korak dalje, na jednom venčanju se smuvao sa mladom.

Prva žena francuskog predsednika Nikole Sarkozija Mari-Dominik Kulioli kaže da mu je oprostila što ju je prevario, ali da još uvek ne može da pređe preko činjenice da ju je tada izdala najbolja prijateljica, Sesilija Sigane-Albeniz, koja se osam godina kasnije preudala za Sarkozija.

Mari-Dominik, je pomogla tada još mladom i neiskusnom Nikoli Sarkoziju da izgradi svoju političku karijeru, tvrdila je da joj je Sesilija preotela muža.

Sesilija, bivši model, tada je bila trudna mlada supruga poznatog TV voditelja. Pet godina kasnije Sarkozi je ostavio ženu i uselio se kod Sesilije. Tek osam godina kasnije venčali su se, a on je tvrdio da se zapravo zaljubio u nju na prvi pogled.

Sa njom je dobio treće dete, ali problemi nisu prestajali. Ona nije volela politiku, 2005. je pobegla s organizatorom događaja Ričardom Atijasom. Sarkozi je pokušao da je zadrži luksuznim putovanjima i "poslovima" bez pokrića, ali nije vredelo. Čak i kada ju je poslao u Libiju da "pregovara" o oslobađanju belgijskih medicinskih sestara, umalo je upropastila ceo proces. Na kraju se vratila Atijasu. Foto: Profimedia

Fatalna Karla Bruni

Sarkozi se nije dugo mogao da bude sam. Ubrzo je osvojio zavodljivu Karlu Bruni. Ona, ćerka italijanskog industrijalca, sve je samo ne tipična predsednička supruga. Otvoreno je govorila da je monogamija najveća glupost, a lista njenih bivših ljubavi uključuje Mika DŽegera, Erika Kleptona i bivšeg francuskog premijera Lorana Fabijusa. Foto: Profimedia

NJihova veza dodatno je zakomplikovala Sarkozijev odnos sa poznatim filozofom Bernar-Anrijem Levijem, nekadašnjim saveznikom. Razlog? Bruni je prethodno bila u vezi sa milionerom Žan-Polom Entovenom, a zatim i sa njegovim sinom Rafaelom, koji je tada bio u braku sa Levijevom ćerkom Žistin.

Žistin je zbog toga doživela nervni slom, počela da se drogira i napisala bestseler "Ništa ozbiljno", koji je bio inspirisan tom aferom. Foto: Profimedia

Levi je, očekivano, zahladio odnose sa Sarkozijem, iako su se kasnije donekle pomirili. Upravo je Levi bio jedan od onih koji su ga gurali ka intervenciji u Libiji. Da li je to bio "prijateljski savet" ili rafinirano guranje u komplikovan rat, ostaje pitanje.

Politika i ljubav u istoj ravni

Sarkozi je trebalo da se ponovo kandiduje 2012. godine, ali je tada ozbiljno zaostajao u anketama. Bilo je onih koji su navijali za njegov uspeh, ne samo zbog politike, već i zato što njegov privatni život, nalik na roman, nikada nije prestajao da zabavlja javnost. Foto: Profimedia

I nakon mnogo godina, Sarkozi se ponovo našao u centru pažnje medija. Ovog puta zbog toga što je osuđen na pet godina zatvora sa odloženim izvršenjem, nakon što je ga je prethodno sud u Parizu proglasio krivim za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji u slučaju koji je pokrenut povodom sumnji u libijsko finansiranje predsedničke izborne kampanje 2007. godine, objavio je BFMTV.

On je proglašen krivim za kriminalno udruživanje u periodu između 2005. i 2007. godine, prenosi "Figaro". Istovremeno, oslobođen je optužbi za prikrivanje pronevere javnih sredstava i pasivnu korupciju. Tužioci su zahtevali da Sarkozi bude osuđen na sedam godina zatvora.

