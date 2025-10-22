Glumica Kristen Bel izazvala je buru komentara među obožavaocima nakon što je povodom 12. godišnjice braka sa suprugom Daksom Šepardom objavila kontroverznu poruku.

Bel je na Instagramu podelila fotografiju na kojoj se ona i Daks grle na krevetu, uz opis:

- Srećna 12. godišnjica braka muškarcu koji mi je jednom rekao: "Nikad te ne bih ubio. Mnogi su muškarci ubili svoje žene u nekom trenutku" - poručula je glumica ni ne sluteći kakve će to reakcije izazvati.

Reakcije fanova: šok i osuda

Mnogi su komentarisali da je objava neprimerena i uvredljiva, posebno jer je objavljena tokom meseca podizanja svesti o porodičnom nasilju:

„Kristen, nema šanse da si ovo objavila u ovom periodu.“

„Objaviti ovo sada je zastrašujuće bezosećajno. Molim te, razmisli još jednom.“

„Molim te, nemoj se šaliti o porodičnom nasilju. Mnogo ljudi pati od toga svakodnevno.“

„Kako bilo koja žena sa trunkom samopoštovanja može ostati sa muškarcem koji se šali na takav način?“

„Kakva čudna stvar za reći.“

Neki fanovi brane glumicu

Ipak, bilo je i onih koji su stali u odbranu Kristen:

„Ovo je bila samo šala, čoveče.“

„Možete li prestati? Ovo je očito njihov smisao za humor. Ako vam se ne sviđa, jednostavno nastavite dalje.“

(Jutarnji)

