Jedna od najvoljenijih domaćih serija svih vremena, "Selo gori, a baba se češlja", ponovo se emituje na Prvom programu RTS-a. Povodom povratka serije na male ekrane, njen autor i glavni glumac Radoš Bajić oglasio se emotivnom objavom na Instagramu.

Podelio je fotografije iz serije na kojima se nalaze Olga Odanović (Zlatana) i neprežaljeni Milorad Mandić Manda (Milašin), koji je preminuo 15. juna 2016. godine u 55. godini života. NJegova iznenadna smrt ostavila je dubok trag u domaćoj umetničkoj zajednici, ali i u srcima publike koja ga pamti po harizmi, toplini i iskrenosti koju je unosio u svaku ulogu. Foto: ATA images

Radoševa objava pokrenula je talas emocija među pratiocima – komentari su bili ispunjeni tugom, zahvalnošću i sećanjima na glumca koji je ostavio neizbrisiv trag.

"Ne mogu da gledam seriju, a da se ne rasplačem zbog Mande", "Divni, nikad prežaljeni Manda", "Još uvek ne mogu da verujem da je legendarni glumac umro, da je Manda pokojni", samo su neki od komentara ispod fotografija.

Povratak serije "Selo gori, a baba se češlja" na male ekrane probudio je snažan talas nostalgije među gledaocima, podsećajući ih na neka drugačija vremena, životne vrednosti i glumačke velikane koji su obeležili domaću televiziju.

Serija ponovo okuplja porodice pred televizorima, baš kao nekada, a iako Milorad Mandić Manda više nije s nama, njegova energija i duh ostaju prisutni u svakom kadru - nastavljajući da žive kroz uloge koje su ostavile dubok trag u srcima publike.

