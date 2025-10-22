Jedna od najvoljenijih domaćih serija svih vremena, "Selo gori, a baba se češlja", ponovo se emituje na Prvom programu RTS-a. Povodom povratka serije na male ekrane, njen autor i glavni glumac Radoš Bajić oglasio se emotivnom objavom na Instagramu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

Podelio je fotografije iz serije na kojima se nalaze Olga Odanović (Zlatana) i neprežaljeni Milorad Mandić Manda (Milašin), koji je preminuo 15. juna 2016. godine u 55. godini života. NJegova iznenadna smrt ostavila je dubok trag u domaćoj umetničkoj zajednici, ali i u srcima publike koja ga pamti po harizmi, toplini i iskrenosti koju je unosio u svaku ulogu.

Foto: ATA images

 

 

Radoševa objava pokrenula je talas emocija među pratiocima – komentari su bili ispunjeni tugom, zahvalnošću i sećanjima na glumca koji je ostavio neizbrisiv trag.

Pročitajte još

"Nikada više neću da radim sa Radošem Bajićem"

"Nikada više neću da radim sa Radošem Bajićem"

10:38

PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija

PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija

19:25

"PROHUJAŠE DECENIJE!" Kako danas izgleda Radašinov unuk Toma

"PROHUJAŠE DECENIJE!" Kako danas izgleda Radašinov unuk Toma

13:06

"Zvao sam Lazara, odbio me - a posle me molio"

"Zvao sam Lazara, odbio me - a posle me molio"

12:31

"Ne mogu da gledam seriju, a da se ne rasplačem zbog Mande", "Divni, nikad prežaljeni Manda", "Još uvek ne mogu da verujem da je legendarni glumac umro, da je Manda pokojni", samo su neki od komentara ispod fotografija.

 

 

Povratak serije "Selo gori, a baba se češlja" na male ekrane probudio je snažan talas nostalgije među gledaocima, podsećajući ih na neka drugačija vremena, životne vrednosti i glumačke velikane koji su obeležili domaću televiziju.

Serija ponovo okuplja porodice pred televizorima, baš kao nekada, a iako Milorad Mandić Manda više nije s nama, njegova energija i duh ostaju prisutni u svakom kadru - nastavljajući da žive kroz uloge koje su ostavile dubok trag u srcima publike.

(Kurir)

EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal
Sport

EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal

SVET JE ZAPANJEN! U reci punoj krokodila održaće se olimpijska trka u veslanju?!
Sport

SVET JE ZAPANJEN! U reci punoj krokodila održaće se olimpijska trka u veslanju?!

BONUS VIDEO:

#Radoš Bajić #glumac Radoš Bajić #Radoš Bajić Instagram #VIP #Selo gori a baba se češlja #serija Selo gori a baba se češlja #milorad mandić manda #glumac milorad Mandić Manda #Olga Odanović #glumica Olga Odanović #Zlatana Selo gori a baba se češlja #Milašin Selo gori a baba se češlja #Milašin Raković #Zlatana Raković #Petlovac #selo Petlovac #domaće serije
Komentari 1
ВУЧИЋ ОБИШАО МИЛАНА КОГ ЈЕ УПУЦАО БЛОКАДЕР: Метак је примио након што је нападача питао: Треба ли Вам нешто, господине?

VUČIĆ OBIŠAO MILANA KOG JE UPUCAO BLOKADER: Metak je primio nakon što je napadača pitao: Treba li Vam nešto, gospodine?