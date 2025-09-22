Na mrežama i dalje kruže replike iz ove serije, a sada je na Tiktoku isplivao snimak kako danas izgleda čuvena kuća u kojoj je glavni lik Radoš Bajić, odnosno Radašin Raković živeo sa svojom porodicom u Petlovcu.

Radoš je ime sela na Moravive izmislio, a u kući gde su najviše snimali, živela je baka Aleksandra Cvetković Cana, koja je, kako saznaje "Blic" u februaru ove godine preminula. FOTO: Facebook / Selo gori a baba se češlja

Ona je nekoliko godina snimanja provela sa čitavom ekipom, a jednom prilikom govorila je o tom iskustvu. FOTO: Facebook / Selo gori a baba se češlja

- Moj pokojni muž ih je pitao kako su došli na ideju da snimaju baš tu? Pa kaže išli smo tu, niz Moravu i najbolje nam se tu sviđalo, zbog skele, odaljeno od druma, onda starinska kuća nekadašnja i štala velika, puna stoke bila, cvetalo nekad - rekla je rada baka Cana, a onda ispričala i koliko dugo je trajalo snimanje: FOTO: Facebook / Selo gori a baba se češlja

- Šest godina je trajalo snimanje. Družili smo se sa njima i svi su bili ljubazni, srodili smo se kao rod rođeni.. Svi su dobri. Radašina niste mogli da čujete, neki ton da povisi, sve je to lepo, lepo pričao, ja ne umem da vam kažem - pričala je svojevremeno ona za Balkan trip.

Foto: Jutjub printskrin/ putovanje bez granica

"Baka cana nam je spremala krofne"

- Kako je serija "Selo gori, a baba se češlja" osvajala srca publike, tako su ljudi počeli da dolaze na set sa decom, da gledaju snimanje, da se fotografišu sa nama. Upoznali smo domaćine ove kuće, pokojni Raka koji je bio skeledžija je rekao da mogu da snimam šta hoću, da je to moja avlija. NJegova supruga, teta Cana je spremala uvek krofne i razne specijalitete koje nam je donosila povrh toga što smo mi imali ketering. Takođe i njihova ćerka Violeta sa kojom sam ostao u bratskim odnosima je prisustvovala snimanjima. Nažalost, teta Cana je trenutno bolesna, a o njoj brine ćerka. - rekao je Radoš jednom prilikom

Blic