Glavni portparol Pentagona Šon Parnel odgovorio je vulgarnom šalom na pitanje novinara "HafPosta" o bojama kravate američkog ministra rata Pita Hegseta, koja je podsećala na rusku zastavu.

Novinar je pitao Parnela o poreklu Hegsetove kravate, koju je nosio tokom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beloj kući, napominjući da je njena sličnost sa ruskom trobojkom privukla pažnju propagandista Kremlja.

Foto: Profimedia

 

 

"Tvoja mama mu ju je kupila, i to je patriotska američka kravata, idiote", odgovorio je portparol.

Novinar je zatim postavio pitanje da li je Hegset – koji često nosi odeću sastavljenu od delova američke zastave – bio svestan kodeksa američke zastave, koji zabranjuje korišćenje zastave kao odevnog predmeta.

"Ako je dovoljno voleti svoju zemlju da je predstavljaš od glave do pete zločin u očima levičarskog bloga poznatog kao HafPost, onda smatrajte sekretara Hegseta krivim. On je patriota koji poštuje ovu zemlju i našu zastavu", rekao je portparol Pentagona Kingsli Vilson.

 

 

Ovo nije prvi slučaj gotovo vulgarne komunikacije između Bele kuće i novinara.

Prošle nedelje, portparolka Bele kuće Karolin Livit i direktor komunikacija Stiven Čang odgovorili su na pitanje novinara Hafington Posta o tome ko je predložio Budimpeštu kao mesto potencijalnog sastanka američkih i ruskih lidera rečima: "Tvoja mama."

Livit je kasnije podelila snimak ekrana razmene, nazvavši novinara "levičarskim piskaralom" koji "stalno bombarduje moj telefon demokratskim tezama".

 

#Pit Hegset #američki ministar rata Pit Hegset #ministar rata SAD Pit Hegset #Pit Hegset kravata #SAD vesti #Amerika vesti #Sjedinjene Američke Države vesti #Šon Parnel
