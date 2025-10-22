Demokratski senator DŽef Merkli iz američke savezne države Oregon ušao je u 20. sat neprekidnog govora za govornicom američkog Senata, protestujući protiv predsednika Donalda Trampa i onoga što opisuje kao pomak ka autoritarizmu pod republikanskom administracijom.

Merkli je počeo govor nešto pre 18:30 časova po istočnoameričkom vremenu u utorak (23:30 po srednjeevropskom vremenu), a govor još traje. Foto: Jutjub printskrin/Senator Jeff Merkley

- Ovo predstavlja neverovatnu pretnju našoj naciji. Pretnju celoj viziji naše Ustava. Celoj platformi na kojoj počiva naša sloboda - rekao je Merkli u jednom delu svog govora, prenose američki mediji.

Senator, koji u petak puni 69 godina, kritikovao je Trampov rad, koristeći vizuelne materijale, uključujući veliki zeleni pano na kome je optuživao predsednika da "zloupotrebljava Ministarstvo pravde".

U fokusu kritika su agresivna upotreba izvršne vlasti i vanrednih ovlašćenja predsednika, masovne deportacije, akcije protiv narkokartela, raspoređivanje saveznih trupa u američkim gradovima i gušenje DEI inicijativa koje pokreću izvršne naredbe.

O optužnicama protiv Trampovih protivnika

Neposredno pre 8 sati ujutru po lokalnom vremenu, Merkli je govorio o nedavnim optužnicama Ministarstva pravde protiv Trampovih političkih protivnika, među kojima je i tužiteljka NJujorka Leticija DŽejms, optužena početkom meseca za bankarsku prevaru i davanje lažnih izjava finansijskoj instituciji u vezi sa hipotekama.

Demokrata iz Oregona optužio je Trampa za "tiransku vladavinu" i pozvao demokrate i republikance da se ujedine kako bi "spasili Republiku". Foto: Profimedia

Merklijev govor paralisaće rad Senata dok ne prekine izlaganje ili ne napusti mesto.

Trenutni rekord u filibasteru drži Demokratski senator Kori Buker iz NJu DŽerzija koji je govorio 25 sati i 5 minuta od 31. marta do 1. aprila, takođe u znak protesta protiv Trampove administracije.

Foto: Jutjub printskrin/Senator Jeff Merkley

Termin filibaster (filibuster) u zakonodavnom procesu označava pravo na neograničenu raspravu o određenom pitanju, čime je moguće odgoditi ili potpuno sprečiti glasanje o nekom zakonu ili drugom predlogu.

(Kurir/Rojters)

