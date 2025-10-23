Pop pevač Darko Radovanović poginuo je 11. juna 2011. godine u stravičnoj nesreći kod Ostružničkog mosta. Tada je život izgubio i njegov menadžer Aca Milošević.

Otac tragično nastradalog pevača, tada je isticao da sebe krivi za smrt sina, kao i da je sebi zbog tog osećaja uskraćivao određene stvari.

- Pročitao sam 65.000 strana od njegove pogibije. Da mi nije toga, ne znam kako bih živeo. Bolji lek za psihu ne postoji. Često sebe preispitujem da li sam nešto pogrešio, čini mi se da sam platio kao da sam sve ikone zgazio, iako sam se trudio da pomažem ljudima. Voleo sam i šah. Ali, otkako je poginuo, nisam odigrao nijednu partiju. Ukinuo sam sebi sva zadovoljstva misleći da sam nešto kriv - kroz suze je govorio pevačev otac. Foto: Jutjub printskrin/CityRecordsOfficial

"Nazvao me je da ga iskritikujem"

Osim toga, Vidoje je otkrio i kako se na neobičan način oprostio od sina.

- Tog jutra je gostovao u jutarnjem programu i nazvao me je da ga iskritikujem pošto sam mu uvek ukazivao na greške. Taj dan sam mu rekao da nemam ništa loše da mu kažem, bio je odličan. Nisam znao da će to biti poslednji put da ga čujem - rekao je Darkov otac jednom prilikom za Kurir.

NJegovi roditelji nikada nisu mogli da se pomire sa smrću sina, a pevačica Ivana Selakov nedavno je otkrila da je preminuo i Darkov otac Vidoje.

