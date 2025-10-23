Najveći košarkaš svih vremena, Majkl DŽordan (62), ponovno se našao u središtu pažnje, ali ovoga puta ne zbog sportskih uspeha, već zbog zabrinutosti za njegovo zdravlje.

NJegov nedavni intervju za NBC povodom početka nove NBA sezone podstakao je lavinu komentara na društvenim mrežama zbog izrazito žućkaste boje njegovih očiju.

Ovo nije prvi put da je stanje njegovih očiju tema rasprava; slična zabrinutost pojavila se još 2020. godine tokom emitovanja popularnog dokumentarca "Poslednji ples". Foto: Jutjub printskrin/NBC News, Fejsbuk/Bartow County Fire & Emergency Services

Iako službene dijagnoze nema, u javnosti kruži nekoliko teorija o tome što bi moglo uzrokovati primjetnu diskoloraciju beonjača košarkaške legende.

Najčešća i najviše zabrinjavajuća teorija jeste da bi žutilo beonjača moglo da bude znak žutice. Ovo stanje često je simptom ozbiljnijih problema sa jetrom, poput ciroze ili hepatitisa, što je i izazvalo najveću brigu među obožavaocima širom sveta.

S druge strane, postoji i znatno manje alarmantno objašnjenje. Deo stručnjaka sugeriše da bi se moglo raditi o melanozi povezanoj sa tenom, stanju čestom kod starijih osoba tamnije puti. Kod njega dolazi do nakupljanja pigmenta melanina na beonjačama, što uzrokuje promenu boje, ali se smatra potpuno bezopasnim i ne zahteva lečenje.

Ne treba zanemariti ni DŽordanove poznate životne navike. NJegova strast prema cigarama i alkoholu često se navodi kao mogući faktor koji doprinosi crvenilu i diskoloraciji. Uz to, kao potencijalni uzroci spominju se i nedostatak vitamina B12 te prirodni proces starenja koji utiče na kapilare u očima. Foto: Profimedia

Ono što celoj situaciji daje dozu misterije jeste činjenica da DŽordan nikada nije javno progovorio o stanju svojih očiju. Svi medicinski komentari u medijima, poput onih na ESPN-u, temelje se isključivo na vizuelnom utisku, bez kliničkog pregleda. Lekari stoga naglašavaju da je nemoguće postaviti dijagnozu na daljinu te da, iako žute oči mogu biti alarmantan znak, ponekad se zaista radi samo o bezopasnoj pigmentaciji.

