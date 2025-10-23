Verena Ober (51) obavlja važnu ulogu - ne samo da predstavlja kompaniju, već lično obaveštava dobitnike velikih nagrada. Lokalnim medijima je otkrila nezaboravne situacije iz svoje karijere, a pojedine su prilično neobične.

Za godinu dana 500 dobitnika

Jedan slučaj je posebno ostao u sećanju predstavnice lutrije.

“Pre dve godine, pozvala sam čoveka koji je osvojio milione. NJegova prva rečenica je bila: ‘Molim vas, samo nemojte slati čestitku na moju adresu. U procesu smo razvoda i ne želim da moja supruga sazna’”.

Zahvaljujući igrama na sreću, poput Eurodžekpota, mnogi Nemci su postali milioneri. Tokom prošle godine, više od 500 igrača je osvojilo šestocifrene iznose, a jedan žitelj iz Hesena čak 69 miliona evra! Foto: Profimedia

"Milioni menjaju život"

Na pitanje kako ljudi reaguju kada shvate da su postali bogati, Verena kaže: “Tresu se od uzbuđenja. Naravno da 20 miliona menja život. Uvek imam posla sa srećnim ljudima, i to volim“.

Ona dodaje da ljudi ne reaguju isto. Jedna baka od 80 godina, koja je osvojila više miliona, pitala je zbunjeno: “Bože, šta li Ti još imaš u planu sa mnom“.

"LJudi mogu da postanu sumnjičavi"

Verena napominje da ljudima ne pruža finansijsko savetovanje, ali im naglašava da - bar u početku - nikome ne pričaju o dobitku, prenosi Bild.

“Kad jednom ispričate, nema povratka. A, ljudi umeju da postanu sumnjičavi. Ako odmah date otkaz ili kupite novi auto, kolege će svašta pomisliti”.

Verena se prisetila slučaja jednog vlasnika zanatske radnje, koji je bio pred bankrotom.

“Došao je i kroz suze rekao: ‘Za dva dana je trebalo da otpustim radnike, a sada mogu da nastavim sa poslom’”.

Možda najlepša priča dolazi od žene koja je osvojila neverovatnih 48,5 miliona evra. Pre smrti muža, obećala je da će uvek igrati njegove brojeve. I ispunila je obećanje - dobitkom koji je promenio njen život zauvek.

