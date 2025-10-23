- Pospremajući svoju kancelariju, naišla sam na suvenir sa fakulteta koji sam jednom studentu zaplenila pre nekoliko godina. Kazneno pravo na hemijskim olovkama. Kakva umetnost! - napisala je Jolanda u objavi koju je lajkovalo više od 290.000 ljudi.

- Zapanjujuće je kako, kada su urezana mehaničkim sredstvima, slova imaju tendenciju da reprodukuju rimsku rustiku - napisala je jedna tviterašica smejući se nepoznatom umetniku.

- Dobro poznajem autora tog divnog dela - otkrio je jedan tviteraš i pojasnio kako su puškice napravljene: - Tehnika koju je umetnik koristio, kako mi sam kaže, bila je da je grafitnu olovku zamenio iglom, što mu je omogućilo izuzetno jednostavno pisanje.

Druga osoba se u komentarima prisetila da je na isti način izrađivala puškice još u 80-im: - Učinio sam to 1987. sa žutom Bik olovkom. Nisam je koristio jer sam se toliko koncentrisao da ga napišem da sam naučio gradivo.

