Logoped u penziji iz Kroubura u Istočnom Saseksu podvrgnuta je dubokoj stimulaciji mozga (DBS) nakon što je patila od simptoma Parkinsonove bolesti. Ti simptomi uključivali su usporenost pokreta i ukočenost mišića. Dijagnoza joj je postavljena 2014. godine, a bolest je uticala na njenu sposobnost hodanja, plivanja, plesa i sviranja klarineta.

Bila budna tokom zahvata

Bejkon je podvrgnuta četverosatnoj operaciji u londonskoj bolnici Kings Koledž. Bila je budna tokom zahvata. DBS, koji je pogodan za pacijente sa poremećajima poput Parkinsonove bolesti, hirurški je postupak koji podrazumeva upotrebu elektroda implantiranih u mozak.

Bejkon, koja je svirala klarinet u Ist Grinsted Koncert Bendu do pre pet godina, ali je odustala zbog simptoma, dobila je lokalni anestetik uoči operacije, piše Skaj NJuz.

- Sećam se da sam desnu ruku mogla da pomeram puno lakše nakon što je primenjena stimulacija, a to je poboljšalo moju sposobnost sviranja klarineta, čime sam bila oduševljena. Već osećam poboljšanja u hodanju i jedva čekam da se vratim u bazen i na plesni podijum kako bih videla jesu li se moje sposobnosti tamo poboljšale - ispričala je Bejkon.

Profesor neurohirurgije: Videlo se trenutno poboljšanje pokreta ruku

Kejoumars Ashan, profesor neurohirurgije koji je izveo postupak, rekao je: - Rupe veličine polovine kovanice napravljene su u Denizinoj lobanji nakon što je okvir sa preciznim koordinatama postavljen na Denizinu glavu, delujući kao satelitska navigacija koja nas vodi do ispravnih položaja u mozgu za implantaciju elektrode.

- Nakon što su elektrode bile postavljene na levoj strani Denizinog mozga, struja je uključena i odmah je uočeno poboljšanje pokreta ruku na desnoj strani. Isto se dogodilo i na levoj strani kada smo joj ugradili elektrode na desnu stranu mozga - dodao je.

- Kao strastvenoj klarinetistkinji, Deniz je predloženo da donese svoj klarinet u operacionu salu kako bi se videlo hoće li postupak poboljšati njenu sposobnost sviranja, što je bio jedan od Denizinih glavnih ciljeva za operaciju. Bili smo oduševljeni što smo videli trenutno poboljšanje pokreta ruku, a time i njene sposobnosti sviranja, nakon što je stimulacija isporučena u mozak - zaključio je Ashan.

