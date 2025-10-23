Pevačica Dragana Mirković renovirala je dvorac u Austriji, u kome je živela sa bivšim suprugom Tonije Bijelićem.

Kako navode domaći mediji, Dragana je odlučila da renovira dvorac, a fotografija transformacije osvanula je na društvenim mrežama.

Ona je promenila zidove, ogradu, kao i rasvetu.

Ova luksuzna nekretnina u Austriji vredi preko 50 miliona evra.

Dvorac poseduje raskošnu balsku dvoranu u kojoj pevačica organizuje porodične proslave. U njegovom sastavu nalazi se nekoliko prostranih spavaćih soba, bazen, kamin i drvene stepenice koje vode na sprat. Kupatilo je ukrašeno Svarovski kristalima, a tu su i sauna i efektan italijanski nameštaj koji je dodat pre nekoliko godina.

