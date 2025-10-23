Tog 26. septembra 1981. godine, Žarko, Marko i Miša, zajedno sa Mikijem Manojlovićem odlučuju da se iz Podgorice vrate za Beograd JAT-ovim boingom 727-200 YU-AKF, ne sluteći da će proći više kontinenata do Beograda.

Miki Manojlović imao je loš predosećaj, pa se da ga niko ne bi na silu naterao da krene, zaključao u sobu. Mikijev potez se kasnije ispostavio kao dobar, zbog toga što Borivoje Jelić, sa svojom ekipom, odlučuje da otme avion. Foto: ATA images/A. Ahel

Čekajući Mikija, Marko Nikolić stiže u poslednji minut na aerodrom. Pri poletanju aviona, kapetan LJubomir Zekavica javlja da je došlo do promene plana leta, te da će se pre Beograda, otići u Dubrovnik kako bi se pokupili još neki putnici.

Kada je ovo obavljeno, Borivoje sa ekipom kreće u akciju i proglašava da je avion otet. Pored glumaca, u avionu su bili i fudbaleri FK Budućnost, njihov lekar, rok pevačica Biljana Petrović, žena sa karcinomom koja je hitno morala u Beograd, kao i narodni heroj iz rata Milan Šijan.

Foto: N. Skenderija

Borivoje nije imao plan, destinacije je smišljao vrlo brzo, u panici. Avion je prvo krenuo ka Italiji, ali Borivoje menja plan, i kapetanu govori da krene ka Atini. Blizu Atine, avion gubi gorivo, te iako su pregovori bili napeti, od vlade Grčke dobija dozvolu da sleti na aerodrom.

Putnici su tada mislili da je ovo kraj, međutim, u Atini je samo napunjeno gorivo, pa je avion krenuo dalje. Sledeća destinacija bio je Izrael, ali nakon što je vlada ove zemlje rekla da avion tu ne sme da sleti, kako ne bi došlo do ubistva, avion se okreće i kreće ka Kipru.

U pilotsku kabinu ulazi stjuardesa koja govori da se ženi sa karcinomom stanje pogoršava, da ju je doktor pregledao i kaže da žena umire. Otmičar odlučuje da se sleti na aerodrom na Kipru kako bi bolesna žena, njen suprug i doktor izašli iz aviona. Foto: V. Danilov

Kada se par iskrcao iz aviona, doktor Đuro Musić ipak odlučuje da se vrati u avion. Narodni heroj, Milan Šijan, inače otac Slobodana Šijana, u tom trenutku shvata da je pravi momenat da spasi sve ljude iz aviona.

Avion je i dalje na zemlji, a Milan svoj plan pretvara u stvarnost, kada namerno podmeće vatru u toaletu aviona. Kreće evakuacija i svi putnici izlaze napolje. Borivoje biva uspaničen i predaje se.

Tada su na aerodromu napravili slavlje, a Marko Nikolić ispričao je nekoliko anegdota vezanih za ovaj događaj. Sa kapetanom Zekavicom šalili su se kako su za tako mali novac dobili celu mediteransku turu. Foto: N. Skenderija

Zanimljivo je da je Marko Nikolić pre puta rekao Mikiju Manojloviću da će dok Miki bude 13 sati putovao do Beograda drumom, on već biti tamo i verovatno spavati, a na kraju se ispostavilo da je Miki bio prvi koji je stigao u Beograd.

Susret sa otmičarem

Marko Nikolić je 2015. upoznao Borijvoja Jelića koji ga je oteo i oprostio mu je.

Ovaj susret organizovao je Mašan Lekić, autor emisije „Dosije“. Nikolić i Jelić sreli su se u jednom beogradskom parku, gde su se prisetili ovog traumatičnog događaja.

- Baš mi je drago da smo se sreli - započeo je razgovor Jelić.

- Meni je sada drago, ali onda kad smo se sreli u avionu, nije mi bilo baš drago - jasan je bio Nikolić. Foto: V. Danilov

Borivoje je od glumca zatražio oproštaj.

- Ja se vama duboko i istinski izvinjavam. To je moglo da se desi bilo kome. Okajao sam svoje grehe, a volio bih i vi da mi oprostite - iskreno je rekao otmičar.

- Nisam se posle toga plašio, nastavio sam da letim, ali neki više nikad nisu ušli u avion. Navukli su strah. Sve najbolje vam želim i da se vidimo na nekom ostrvu da letujemo zajedno ako nas neko ne ukrade - za kraj susreta našalio se glumac koji je bio dobro poznat po humoru, ali i velikom srcu.

(Informer)

BONUS VIDEO: