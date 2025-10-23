Pevačica Milica Todorović, pre nekoliko meseci se potpuno povukla iz javnosti, nakon što je saznala da čeka bebu, te je od tada javnost nije videla i ne zna kako izgleda u drugom stanju.

Milica je otišla u ilegalu i otkazala sve nastupe koje je imala, jer je želela da se potpuno posveti sebi i detetu, međutim, sada je isplivao jedan snimak od juče, 22. oktobra, Milice na jednoj svadbi.

 

@imorkestar Ni zima nas ne zaustavlja! I jutros smo uveselili svatove, a društvo nam je uveličala naša draga Milica Todorović. Vaš IMOrkestar🪗🎷🥁 Obezbedite željeni datum na vreme! ☎️064/1205-401☎️ @ilijamilovanovic04 @Lazar Jeremic @Nikola Perić @djordje.dajic @vukadinov1c_ @Milica Todorovic #fyp #balkan #orkestar #live #milicatodorovic ♬ original sound - Orkestar Ilije Milovanovića

 

Milica je nosila narodnu nošnju, a poodmakla trudnoća je nije sprečila da se lati mikrofona i mladencima od srca otpeva nekoliko pesama.

Ovaj video je iznenadio mnoge, s obzirom na to da je Milica odustala od svirki dok se ne porodi, ali je sada, izgleda, imala specijalan povod za to.

Nasmejana, sa malim viškom kilograma, ali vidno srećna Milica je zapevala stari narodni hit "Odakle si sele", dok je pevala ona je sve vreme držala mladu za ruku.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

"Kako je lepa", "Vidi se da je ostvarila najveći san", "Divna, još ubija kako peva", "LJudi, skoro nisam videla srećniju ženu", neki su od komentara.

(Kurir)

