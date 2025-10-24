Samo sedam žena sme da nosi belo u papinom prisustvu. Reč je o najvišim predstavnicima zemalja u kojima monarhija i religija – katoličanstvo, igraju veliku ulogu i duboko su usađene u identitet nacije. S obzirom na to da je bila vrhovni poglavar Anglikanske crkve, kraljica Elizabeta nije bila među privilegovanim damama, pa je, prilikom prve posete Vatikanu 1961. godine, na sebi imala crnu kreaciju i dugi veo. U istoj boji pred papom Lavom XIV juče se pojavila i kraljica Kamila.

Foto: Profimedia

Elizabeta se, međutim, nije javno molila sa poglavarom katoličke crkve. Raskol je počeo tokom prve polovine 16. veka, da bi 1570. godine njena imenjakinja, Elizabeta I zauvek vratila Englesku protestantizmu. Međutim, kralj Čarls je upravo povukao istorijski potez pojavivši se na zajedničkom bogosluženju dveju crkava u Sikstinskoj kapeli. Foto: Profimedia

NJegova supruga se držala tradicije i u potpunosti je ispoštovala dres kod, naglašavaju mediji, hvaleći svilenu crnu kreaciju dizajnerke Fione Kler, čije modele kraljica Kamila često nosi, kao i interesantan veo, nastao u mašti i ateljeu majstora za šešire i fascinatore Filipa Trejsija. Diskretno je odala i počast pokojnoj kraljici, elegantnim brošem u obliku krsta. Sve po protokolu.

A vatikanska pravila su jasna i jednostavna: crna haljina sa dugim rukavima, veo od svile ili čipke koji potpuno ili delimično prekriva lice, bez dekoltea i "izloženih" nogu iznad kolena. Crnina u ovom slučaju simboliše skromnost, poštovanje i dostojanstvenu žalost za Hristom koji je podneo žrtvu za spas čovečanstva. Odsustvo drugih boja odražava poniznost. Foto: Profimedia

Kontrast je čisto bela, koju na svečanim događajima u prisustvu pape mogu da nose samo određene katoličke kraljice i princeze. U ovom trenutku to su španska kraljica Leticija, princeza Šarlin od Monaka, kraljica Matilda od Belgije, velika vojvotkinja Marija Tereza od Luksemburga, princeza Marina od Napulja, kao i dve kraljice čiji muževi više nisu na tronu – Sofija od Španije i Paola od Belgije.

(Blic žena)

