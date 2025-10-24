Dramatičan incident zabeležen je na snimku koji je objavio jedan od svedoka.

Na videu se vidi kako glumac izlazi iz pozorišta, maše okupljenima i kreće ka automobilu, dok uzbuđena obožavateljka pokušava po svaku cenu da mu priđe.

Telohranitelji su pokušali da je zadrže, ali je žena vikala: "Pustite me! Kijanu, ja sam tvoja božanska supruga!"

Posle nekoliko sekundi prepirke, obezbeđenje ju je silom sklonilo od vozila, a ona je pala na zemlju. Dok je automobil sa glumcem napuštao mesto događaja, žena je nastavila da viče za njim, dok se na snimku čuje jedan od prolaznika koji komentariše: "Treba vam zabrana prilaska za ovu."

Pogledajte kako je to izgledalo: