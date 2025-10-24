Razvod Danijele Dimitrovske i Ognjena Amdižića bila je jedna od najpraćenijih vesti te 2021. godine, kada je par u javnosti objavio zajedničko saopštenje o krahu ljubavi koja je trajala više od jedne decenije.

Iako su se razišli u miru, te je svako sreću pronašao kraj drugog partnera, o razlozima razvoda ni jedno ni drugo nisu mnogo govorili.

Sada je četiri godine nakon što je okončala brak sa Ognjenom, Danijela u emisji "Otkrivanje sa Milenom" otkrila zbog čega su se posle toliko godina ljubavi njih dvoje razišli. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja svakom želim puno sreće i puno zdravlja. To je neki moj pristup. Vi kada ulazite u brak ulazite da to bude za ceo život, prosto ja sam patrijarhalno vaspitana i verujuća sam. Po tim moralnim načelima funkcionišem, živim i ulazim u odnos između ostalog. Međutim ne možete biti sebični i ako ljudi prosto sazrevaju i rastu i ako se u tom sazrevanu raziđu ne možete ništa da forsirate. Ja sam u jednom trenutku shvatila da je svako od nas sazreo i porastao na svoj način i da to prosto više ne može da bude u skladu i tada sam odlučila da pustim i mislim da je to najzdravije - otkrila je Danijela istakavši da je njen porodični primer braka bio sušta suprotnost od onoga što su njih dvoje imali.

Foto: ATA images/Antonio Ahel

- Gledala sam moje roditelje,njihov odnos, ja sam pred sobom imala drugačiji primer, ali baš iz tog primera sam znala šta je zdravo, šta je funkcionalno i šta je toksično, a nisam želela da ništa preraste u nešto toksično.

Danijela Dimitrovska otkrila je i šta nikako ne bi oprostila, odnosno preko čega ne bi prešla kada su emotivni odnosi u pitanu.

- Kada ima ljubavi i emocije ne postoji stvar koju ne možete da prevaziđete. Najvažnija stvar je da ne izgubite svoje dostojanstvo i to je nešto na šta ja ne dam. Ne bih išla u tu neku negativu preko čega ne bih prešla, jer to nikad ne znaš. Ja se uvek bavim posledicom, ne uzrokom, kada se nešto desi, pa hajde da popričamo, to ne znači da ljudi mogu da manipulišu sa nama, tu sam veoma zrela i stabilna, ali i tu poštujem svoje dostojanstvo.

