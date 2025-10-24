Lazar Ristovski danas ljubi 39 godina mlađu Anicu Lazić, a gotovo četiri decenije bio je u braku sa glumicom Danicom koja mu je podarila sinove Jovana i Petra.

Iako se mnogo spekulisalo da su odnosi Lazara i Danice Ristovski narušeni nakon rastanka, njihov sin Petar Ristovski istakao je jednom prilikom da između majke i oca nema zle krvi.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

- Nemaju zajedničkih scena, nisu se ni sreli na snimanju. Žive civilizovan život bez obzira na taj razvod, sve funkcioniše normalno kao i pre. Hvala Bogu, i brat i ja smo već u godinama, tako da tu nema nikakvih problema - rekao je Petar tada.

- Lazar što je stariji, tanji je sa živcima, ne može puno puta da ponavlja, ali mene njegovi živci u tom trenutku ne zanimaju. Uvek teram svoje. NJega to posebno nervira, jer je to situacija u kojoj ne može da ode - dodao je bio Petar.

Pročitajte još

MILŠA OTKRILA ISTINU: Ko je otac njenog sina Antonija?

MILŠA OTKRILA ISTINU: Ko je otac njenog sina Antonija?

15:09

NIJE SAMO GLUMICA: Nataša ima doktorat - evo iz čega

NIJE SAMO GLUMICA: Nataša ima doktorat - evo iz čega

10:03

"KAD LEGNEMO, KAD ME DODIRNE..." Mirka o intimi sa Vujadinom

"KAD LEGNEMO, KAD ME DODIRNE..." Mirka o intimi sa Vujadinom

08:33

UMALO OŽENIO PEVAČICU Koga je Goran Bogdan ljubio pre Jovane?

UMALO OŽENIO PEVAČICU Koga je Goran Bogdan ljubio pre Jovane?

10:34

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

Reditelj se na snimanjima bolje slaže sa mamom.

- Jeste, dosta je lakša za saradnju. Ona ima još puno živaca, i kao svaka majka za svoje dete bi sve učinila, podjednako je zadovoljstvo i mislim da je obostrano - zaključio je tad.

(Blic)

EVROPA PODRHTAVA: Partizan dovodi spektakularnog NBA pleja!
Sport

EVROPA PODRHTAVA: Partizan dovodi spektakularnog NBA pleja!

"POKRENULI SU RAT PROTIV MOSKVE PREKO REŽIMA U KIJEVU" Lavrov: EU i NATO ujedinjeni kako bi naneli strateški poraz Rusiji
Planeta

"POKRENULI SU RAT PROTIV MOSKVE PREKO REŽIMA U KIJEVU" Lavrov: EU i NATO ujedinjeni kako bi naneli strateški poraz Rusiji

BONUS VIDEO:

#Petar Ristovski #Danica Ristovski #Danica i Lazar Ristovski #Danica i Lazar Ristovski razvod #Lazar Ristovski #glumac Lazar Ristovski #glumica #glumac #glumica Danica Ristovski #VIP
Komentari 0
ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ - НАШИ ПРЕДЛОЗИ: "Типов" тикет за петак

JUČE SMO PROŠLI - NAŠI PREDLOZI: "Tipov" tiket za petak