Odnos Mirke Vasiljević i Vujadina Savića godinama unazad intrigira javnost, a iako mnogi spekulišu o razlozima zbog kojih oni još uvek nisu izgovorili "sudbonosno da", glumica je sada otkrila da je ona kriva za to.

Glumica je nedavno otkrila neke od intimnih detalja njihove ljubavi, otkrivajući ko kome više udovoljava.

- Mislim da sam ja više njega razmazila, ali kada ima ljubavi, tu je uvek zadovoljstvo da daš pružiš, učiniš, zadovoljiš. Meni je lepo da dajem, ne samo da dobijam i uzimam, nego uživam u tome da dajem i tada se osećam bolje - kazala je Mirka. Foto: ATA images

Kako vladaju stereotipi da među supružnicima vremenom nestane ljubav i da, kad dođu deca, ostane samo poštovanje, glumica je otkrila kakav je njen stav o tome, te ističe da je kod njih drugačije. Foto: N. Paraušić

- Možda zato nisam udata... Šalim se! Mislim da je to individualno. Rasla sam u porodici gde se mnogo razgovara i gde su svi posvećeni jedni drugima, gde ne postoje ni brda ni bregovi ispod tepiha i sve mora da bude čisto i da čaša ne sme da bude ni prazna ni puna, nego na sredini. Tako se trudim da bude i u mojoj porodici. LJubav mora da se neguje i zaliva, kao cveće kad se zaliva i razgovara sa njim, kaže se da će bujati, pa tako i sa partnerom. Mi imamo četvoro dece i uvek gledamo da imamo naše vreme, pa makar to bilo i pet minuta, jer ako nas dvoje postojimo postojaće i deca i još mnogo druge dece - ispričala je ona.

- Dovoljno je da dobijem nekad poruku od njega sa nekim rečima, kada znam da je na poslu, a on se toga seti. Dovoljno je kada legnemo i taj dodir, to su te neke sitne stvari. On zna šta meni znači, ja znam šta njemu znači. Posle 15 godina možemo da se pogledom razumemo - dodala je Mirka jednom prilikom za "Blic".

BONUS VIDEO: