Tompsonov koncert će biti 27. decembra u zagrebačkoj Areni.

Ovu informaciju je na konferenciji za medije saopštio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, rekavši da je ugovor o zakupu potpisan u martu ove godine, nekoliko meseci pre koncerta na Hipodromu.

- Ako 27. decembra bude korišćen ustaški pozdrav "Za dom spremni" neće biti novih Tompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju bilo gradska poduzeća, bilo gradske ustanove u Zagrebu - rekao je Tomašević. Foto: Profimedia

Dodao je da su se o tome konsultovali i sa koalicionim partnerima, SDP-om u Zagrebu i da su se i oni složili sa ovim stavom.

- Podsećam da smo nakon Tompsonovog koncerta još na Trgu bana Jelačića, povodom dočeka rukometaša, na kojem nije bilo spornog ustaškog pozdrava, u dobroj veri dozvolili koncert na Hipodromu na kojem su, nažalost, hiljade ljudi, zajedno sa izvođačem uzvikivale taj protivustavni pozdrav. Da je to protivustavni pozdrav, nekoliko je puta ponovio i Ustavni sud, koji ga je proglasio nedvosmisleno ustaškim i nedvosmisleno protivustavnim - rekao je Tomašević. Foto: Profimedia

Rekao je i da je Tompsonov menadžment tražio održavanje koncerta i 28. decembra u zagrebačkoj Areni, ali da o tome nje postignut dogovor.

- Ono što mogu reći jeste da će se 27. decembra biti održan koncert, ali onaj od 28. se neće dogoditi u Areni Zagreb - rekao je Tomašević, a preneli su hrvatski mediji.

Ponovio je i da će koncert 27. biti održan jer je već potpisan ugovor, a da drugi koncert 28. decembra neće biti održan jer će, kako je naveo, Grad u međuvremenu doneti pravila kojima će zabraniti nedozvoljene pozdrave u svojim prostorima.

- U narednih nekoliko sedmica ćemo kao gradska uprava dogovarati se sa Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i za sve organizatore i propisati neprihvatljivost korištenja tog ustaškog protivustavnog pozdrava, ustaških obeležja ili bilo kakav poziv na diskriminaciju ili rasizam na koncertima ili nekim drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća ili gradske ustanove u Zagrebu. Na sličan način kako je to na primer propisano u pravilima UEFA-e za sportske događaje - uverava Tomašević.

