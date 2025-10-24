Viktor Živojinović, mlađi sin Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, dugo se borio s viškom kilograma. U jednom periodu svoje bitke sa prekomernom kilažom, Viktor Živojinović imao je čak 163 kilograma.

Suočen sa nimalo prijatnom situacijom, odlučio se za drastične promene i potražio stručnu pomoć. Uz podršku porodice i savete stručnjaka, Viktor Živojinović smršao je 80 kilograma.

NJegov proces mršavljenja počeo je rigoroznim dijetama i vežbanjem, ali je najteže bilo rešiti se masnih naslaga na stomaku.

 

 

Podsetimo, Viktorova majka je vrlo emotivno govorila o njegovoj borbi sa kilogramima:

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - izjavila je pevačica za Informer.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

O svojoj borbi, Viktor je govorio s žarom i ponosom:

- Dosta sam smršao, ali se ne zaustavljam. Idem do kraja, još 20 kilograma i biću zadovoljan. Neću vam reći šta jedem, otkriću vam kad kilažu dovedem do savršenstva - izjavio je jednom prilikom za "Kurir".

 

 

