Lepa priča dolazi nam sa Kosova i Metohije, sa obronaka impozantne i nedokučive Šar-planine. Na "carskoj planini", gde Srbi žive vekovima i ne odustaju uprkos brojnim izazovima, živi i jedna veoma retka vrsta ptica - beloglavi sup.

Jedan od tih moćnih "gospodara neba" nedavno je zamalo stradao od zuba divljih zveri, jer usled povreda nije mogao da leti. Meštani sela Gotovuša, u opštini Štrpce, primetili su ga u veoma lošem stanju i odmah organizovali akciju spasavanja.

Sup je zbrinut na Brezovici, gde je bio smešten u kavez pod stalnim veterinarskim nadzorom. Primio je terapiju i antibiotike, a meštani su pokrenuli apel da se pomogne u njegovoj ishrani dok se ne oporavi.

- Ovim putem upućujemo apel svim dobrim ljudima koji imaju višak hrane - iznutrica, kostiju ili druge pogodne hrane, da nas kontaktiraju, kako bismo pomogli da se ova retka i zaštićena ptica što pre oporavi i vrati u prirodu - poručili su na Fejsbuku "Radio Borozani Brezovica" (možete ih pronaći na OVOM linku).

Uspešno poleteo!

Posle nekoliko dana oporavka, beloglavi sup je ponovo poleteo!
Danas je, kažu meštani, iznet na brdo Gradište iznad Brezovice, gde je nakon oko sat vremena prilagođavanja uspešno uzleteo i vratio se u svoje prirodno okruženje.

Foto: Radio Borozani Brezovica

Foto: Radio Borozani Brezovica

Foto: Radio Borozani Brezovica

Foto: Radio Borozani Brezovica

Foto: Radio Borozani Brezovica

Foto: Radio Borozani Brezovica

Foto: Radio Borozani Brezovica

Foto: Radio Borozani Brezovica

Iz Radija "Borzani Brezovica" zahvalili su se svima koji su učestvovali u spasavanju:

- Hvala Banetu koji nam je prvi javio za povređenu pticu, veterinaru Saletu, Velji, Jeleni, Adonu, Luciju, Arijanu, Strahinji i Sari. Veliko hvala i direktoru Rezervata ‘Uvac’ Nikoli na stručnim instrukcijama, ljudima iz Nacionalnog parka Šar planina, kao i vojnicima poljskog kontingenta KFOR-a. Na kraju, posebna zahvalnost Paji koji je organizovao ceo proces oporavka i vraćanja našeg beloglavog supa u prirodu.

 

 

Retka vrsta koja opstaje uz pomoć ljudi

Beloglavih supova na Kosovu i Metohiji gotovo da više i nema, osim na području Nacionalnog parka Šar-planine, koji važi za jedno od faunistički najbogatijih područja Evrope.

U celoj Srbiji ovu vrstu broje tek oko 500 primeraka, a najviše ih je u kanjonima reka Uvac, Trešnjica i na Tari.

Simbolika ove priče ide dublje od same ornitologije: sudbina beloglavog supa podseća na sudbinu Srba na Kosovu i Metohiji - malobrojni su, ali opstaju, zahvaljujući zajedništvu i snazi duha.

Prema preliminarnim podacima popisa iz 2024. godine, u opštini Štrpce živi 10.771 stanovnik - 8.080 Srba i 2.626 Albanaca. Iako je broj Srba u celoj pokrajini drastično manji nego u prošlosti, oni i dalje čuvaju svoj identitet, baš kao što meštani Šar-planine čuvaju i svoje prirodno blago.

Beloglavi sup je ponovo u svom domu - tamo gde pripada, na visinama iznad Šar-planine, kao simbol života, upornosti i zajedništva.

