Kako se približava 45. godišnjica ubistva DŽona Lenona, Mark Dejvid Čapman, čovek koji je 1980. godine ubio bivšeg člana Bitlsa ponovo je dospeo u žižu javnosti.

Foto: Profimedia

Ovo puta zbog toga što je objavljen transkript njegovog najnovijeg saslušanja pred komisijom za uslovni otpust.

Sedamdesetogodišnji Čepmen u izjavama je priznao da je zločin počinio "da bi postao neko", što je izazvalo ogorčenje i tugu među Lenonovim obožavaocima širom sveta.

John Lennon signing an autograph for his murderer Mark Chapman, 1980 pic.twitter.com/pRQgDurYFo — Classic Rock In Pics (@crockpics) September 4, 2021

– Ovo sam uradio zbog sebe i samo zbog sebe, nažalost, sve zbog njegove popularnosti. Moj zločin je bio čin sebičluka – rekao je Čapman, prema dokumentima koje je objavio NJujork Post.

Inspiracija u romanu

Tokom prethodnih saslušanja za uslovni otpust, Čepmen je davao slične izjave o slavi, govoreći da je želeo da bude poznat "i da je imao zlo u srcu".

Na saslušanju 27. avgusta ponovo je opisao jezivo ubistvo, rekavši komisiji da je došao na Menhetn sa Havaja mesecima ranije, odlučan da ubije rok ikonu nakon što se poistovetio sa Holdenon Kolfildom iz romana "Lovac u žitu" i poverovao da je Lenon "lažnjak".

Tada dvadesetpetogodišnji Čepmen vrebao je ispred zgrade u oktobru i čekao Lenona, ali se ovaj nije pojavio. Foto: Profimedia

Dva meseca kasnije vratio se "nakon što se opsesija ponovo počela gomilati".

- Tog jutra, 8. decembra, jednostavno sam znao. Ne znam kako sam znao, ali sam znao da će to biti dan kada ću ga sresti i ubiti - rekao je Čepmen.

Kada je Lenon izašao iz limuzine sa suprugom Joko Ono, Čepmen ga je upucao četiri puta u leđa, svega nekoliko sati nakon što mu je gitarista potpisao album.

Osuđen je na kaznu od 20 godina do doživotnog zatvora. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

U poslednjim godinama, Čepmen vreme provodi na večernjim proučavanjima Biblije, igrajući odbojku sa drugim zatvorenicima i razgovarajući sa svojom suprugom Glorijom, s kojom je u braku 46 godina.

Čepmen je izrazio kajanje zbog ubistva na nekoliko saslušanja za uslovni otpust, uključujući i poslednje.

- On je bio ljudsko biće - rekao je, misleći na Lenona.

- Evo mene, živim mnogo duže, a ne samo porodica već i njegovi prijatelji i fanovi - izvinjavam se zbog razaranja koje sam im naneo, agonije kroz koju su morali da prođu. U vreme zločina uopšte o tome nisam razmišljao, nije me bilo briga. Nemam više nikakvo interesovanje da budem poznat. Samo me gurnite negde pod tepih. Više ne želim da budem poznat, tačka - izjavio je Čepmen.

Ponovo odbijen zahtev za uslovni otpust

Iako je na saslušanju izjavio da se "kaje zbog nanete patnje", zatvorske vlasti su zaključile da kod njega i dalje nema "iskrenog pokajanja ni istinske empatije". Zbog toga mu je zahtev za uslovni otpust odbijen po četrnaesti put. Foto: Profimedia

Podsetimo, Mark Dejvid Čapman izdržava kaznu od 20 godina do doživotnog zatvora u kazneno-popravnom zavodu Grin Hejven u saveznoj državi NJujork. NJegova sledeća prilika da zatraži uslovni otpust biće 2027. godine.

