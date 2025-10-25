Radio Liberti, stanica koju je tajno finansirala CIA i koja je emitovala program u Istočnoj Evropi i SSSR-u, želela je da Čerčil učestvuje u specijalnoj seriji povodom 75. godišnjice smrti Karla Marksa.

Cilj je bio da se "potkopa poverenje u bilo koji oblik marksizma".

Program je trebalo da koristi revizionističke mislioce u Sovjetskom Savezu koji su se protivili strogoj moskovskoj ortodoksiji, promovišući zapadne intelektualce i političare kako bi sovjetski građani preispitali komunističke ideje.

Pored Čerčila, planirani učesnici uključivali su britanske političare Klementa Atlija, Aneurina Bevana, Hjua Gejtskela, kao i intelektualce Artura Kestlera i Arnolda Tojnbija, dok su među stranim predlozima bili Sidni Huk, Judžin Lajons, Vinsent Oriol i Bruno Piterman.

Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

 

Iako se Čerčil nalazio na spisku, nema dokaza da je prihvatio poziv, a u vreme planiranih emisija odbio je put u Vašington iz zdravstvenih razloga.

- Pokušaj CIA-e da angažuje Čerčila tipičan primer strategije SAD tokom Hladnog rata - propagandne operacije osmišljene da potkopaju sovjetski autoritet i podstaknu preispitivanje marksizma među sovjetskim građanima - rekao je profesor Rori Kormak sa Univerziteta u Notingemu.

Foto: Profimedia

 

Radio Slobodna Evropa/Radio Liberti i CIA nisu želeli da komentarišu ove dokumente.

