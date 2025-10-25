Narodno pozorište u Subotici objavilo je da je u 68. godini preminuo njihov kolega, glumac Nebojša Čolić.

Tužne vesti objavio je i njegov prijatelj i kolega iz "Kursadžija", glumac Saša Pantić, koji se oprostio od Čolića na društvenim mrežama.

Foto: N. Fifić

 

 

- Teško je prihvatiti da te više nema, dragi moj prijatelju. Hvala ti za sve trenutke, podršku i smeh koje smo delili. Počivaj u miru – napisao je glumac Saša Pantić.

Foto: M. Labudović

 

 

Nebojša Čolić rođen je 1957. godine u Sarajevu, gde je završio dramski studio u klasi profesora Rejhana Demirdžića. Prvi profesionalni angažman ostvario je 1980. godine u Narodnom pozorištu u Užicu, a u sezoni 1984/1985. bio je angažovan u Narodnom pozorištu u Subotici.

Od 1993. godine bio je član pozorišta KPGT u Beogradu, a od 1997. godine delovao je kao samostalni umetnik. U penziju je otišao iz Subotičkog pozorišta, gde je u ansamblu Drame na srpskom jeziku ostvario brojne zapažene uloge po kojima će ga publika pamtiti. Vreme i mesto sahrane Nebojše Čolića biće naknadno objavljeni.

Foto: N. Fifić

 

 

Glumac Nebojša Čolić poznat je javnosti po liku "Fika Bosanca" iz "Kursadžija", a glumio je i u seriji "Selo gori, a baba se češlja".

 

