Sin bivšeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija, Luj Sarkozi, postao je otac po prvi put. On i njegova supruga Natali Sarkozi (Husić) dobili su sina i dali mu ime Sila Nikolas Sarkozi, ime koje, kako kaže, spaja više kultura i istorijskih referenci.

Luj Sarkozi srećne vesti podelio je na svom Instagram nalogu samo nekoliko dana nakon što mu je otac otišao u zatvor na odsluženje petogodišnje kazne zbog korupcije koju je sprovodio tokom svoje izborne kampanje za predsedničke izbore u Francuskoj.

LJubavna priča Luja i Natali počela na Fejsbuku

LJubavna priča Luja i Natali počela je davno nakon što je Natali 2017. upoznala najmlađeg sina Nikole Sarkozija preko zajedničke prijateljice, a pre toga su dugo dopisivali preko Fejsbuka. Nakon toga njen život krenuo je u potpuno drugom pravcu.

Natali je diplomirala međunarodne odnose na prestižnom univerzitetu na Menhetnu i okrenula se poslovnim izazovima. Ipak, ono što je interesantno jeste činjenica da Natali vuče balkanske korene.

Ona je ćerka poznatog diplomate bivše države, Ilira Husića, danas uspešnog biznismena koji već godinama živi i radi u inostranstvu. Ilir je bio vlasnik televizije Telesat u Kongu, a porodica Husić je tamo živela od sredine osamdesetih. Na Fejsbuk stranici Miss Monaco stoji da je Natali rođena u Baru, u Crnoj Gori, ali da je hrvatskog porekla.

- Dolazim iz Hrvatske, ali nažalost nikada nisam imala priliku da tamo odrastem – objasnila je.

NJena majka je pijanistkinja, što je uticalo na prvu strast Natali, muziku. Svirala je klavir od pete godine, a danas sklada i piše svoje pesme. Pozorište je njena druga velika strast, a dobro se snalazi i u golfu i tenisu.

Venčanje je proteklo u najužem krugu porodice, ali je izazvalo veliko interesovanje javnosti. Mnogi su želeli da saznaju ko je njegova prelepa izabranica sa kojom je proveo poslednjih pet godina, a koja je sada postala članica jedne od najpoznatijih francuskih porodica.

(Espreso)