Narodno pozorište u Subotici objavilo je danas da je u 68. godini preminuo njihov kolega, glumac Nebojša Čolić, koji je poznat široj javnosti po liku "Fika Bosanca" iz "Kursadžija", a glumio je i u seriji "Selo gori, a baba se češlja".

Sudbe glumaca iz "Kursadžija"

Glumci iz humorističkog serijala "Kursadžije" zasmejavali su nekoliko godina region emitujući se u okviru emisije "Grand šou", gde su svojom vedrinom i skečevima uspevali su da nasmeju milione.

Šestoro glumaca iz ovog serijala bili su svojevremeno glavna tema u medijima zbog bolesti koje su mogle da ih koštaju života, zbog droge, pucnjave i samoubistva, majčinstva u šestoj deceniji i velikog siromaštva.

Ivana Panzalović - Profesorka

Ivana Panzalović je od prvog pojavljivanja u “Kursadžijama” privukla pažnju pripadnika jačeg pola svojim atraktivnim izgledom, ali je interesovanje javnosti za nju posebno poraslo posle događaja koji se zamalo završio fatalno po glumicu.

Naime, početkom septembra 2017. godine Ivana je jedva preživela nakon što joj je verenik Srđan Cvetanović, koji je po zanimanju bio plastični hirurg, pucao u glavu, posle čega je digao ruku na sebe.

Panzalovićeva je hitno operisana i uspela je da se izvuče zahvaljući brzoj reakciji medicinskog osoblja.

LJiljana Jakšić - Salveta

Glumica LJiljana Jakšić obradovala se kada je u 52. godini saznala da je trudna, ali kada je saopštila to tadašnjem partneru, čiju je bebu čekala, on je odlučio da je ostavi.

Glumica je tada donela hrabru odluku da rodi ćerku Dariju u šestoj deceniji i odgaji je sama.

Ona se borila da njena ćerka ima sve, ali je ove godine priznala da jedva sastavlja kraj s krajem zbog toga što nema angažmana zbog situacije sa koronavirusom. Ona je dobijala i pomoć od države, a nedavno je istakla i da je beskrajno zahvalna kolegama i prijateljima koji su joj se našli u teškom vremenu.

Branko Bane Vidaković - Janez Drško

Glumac Branko Vidaković uhapšen je pre dva meseca kada je policija kod njega pronašla oko 30 grama heroina.

Prema pisanju medija, on je u policiji priznao da je dugogodišnji narkoman, ali je porekao da prodaje heroin, istakavši da nikad nije krio da se drogira. Bez obzira na njegove tvrdnje da je heroin za ličnu upotrebu, policija je podnela krivičnu prijavu protiv glumca.

Branko Babović - Đuro Palica

Branko Babović se u “Kursadžijama” toliko istakao da je u narodu ostao upamćen kao Đuro Palica, pa retko ko zna njegovo puno ime.

Glumac je zabrinuo javnost kada je imao dve ozbiljne operacije. Naime, njemu su 2016. godine lekari hitnom operacijom slepog creva uspeli da spasili život.

- Bilo je jako kritično. Mislio sam da neće sve dobro proći jer sam dugo trpeo bolove. Srećom, sve je završeno bez većih problema. Sve je ovo prošlo dobro zahvaljujući hitnoj službi VMA i lekarskim timovima koje predvode Milev Boško i Saša Dragovi - rekao je tada Branko.

Saša Pantić - Albanac Ajdemi

Saša Pantić, koji je idejni tvorac "Kursadžija", nije se posebno isticao među ostalim glumicima, nego je bio podjednako zastupljen kao i ostali bez obzira na to što je pisac scenarija.

Ipak, po završetku emitovanja ovog serijala morao je da se snađe kako zna i ume da zaradi za hleb, pa je jednog leta uočen dok je prodavao karte na šetalištu u Budvi.

Ranko Goranović - Gedža

Retko ko zna da je Ranko Goranović, poznat po ulozi Srbina Gedže, veoma obrazovan. On je magistar defektologije, 19 godina je radio u Vojvodini u struci, a onda je dobio otkaz, da bi posle toga radio kao raznosač pice, a sve vreme se paralelno bavio glumom.

Pantić je u ispovesti iz 2017. otkrio i da mu je zbog tromboze koju je dobio usled preloma kostiju stopala život visio o koncu.

- Moja priča započinje onog trenutka kada sam slomio stopalo na ulici, tačnije dve kosti. Pio sam određene medikamente, ali nakon nekoliko dana mi je otekao list. Osećao sam da se zamaram, imao sam jake bolove u grudima i imao sam subfebrilnu temperaturu. Nešto mi je govorilo da treba da odem kod lekara iako sam smatrao da sam zdrav kao dren. Divan čovek iz Hitne pomoći me je posavetovao da postoji mogućnost da se radi o trombu i poslao me u Ortopedsku kliniku na Banjici. Otišao sam tamo i rekli su mi da nisam za njih već da idem na vaskularnu kliniku. Došao sam do Urgentnog centra, gde su izuzetni stručnjaci, radnici i jako požrtvovani za pacijente. Moram to da hvalim zato što jeste tako. Uradili su mi EKG i ultrazvuk srca i konstatovali da sam potpuno zdrav. Onda su predložili skener pluća gde su ustanovili da imam tri tromba u desnom plućnom krilu i emboliju pluća. Tada su mi rekli da sam u zadnji čas došao, ne znam da li bih preživeo tu noć ili sledeću. Ujutru su me odmah smestili u sobu broj 13, moj taličan broj - ispričao je on tada.

