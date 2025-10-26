Brenin prvi bend se zvao "Judeksi", po ugledu na nekada popularne sarajevske "Indekse".

- Imala sam tada svoje honorare i živela sam sasvim pristojno, ispričala je Lepa Brena u jednom intervjuu za HRT.

- Međutim, kad sam otišla u Beograd na fakultet, objavljena je tada prva velika ekonomska kriza kod nas. Nismo imali dovoljno novca, ni moja porodica, moji roditelji, brat i sestra, pa ni ja. Na fakultetu sam bukvalno bila gladna. Foto: ATA images

- Tih nekih šest meseci su za mene bili naučna fantastika. Bio je to susret sa životnom realnošću u kojoj više vi nemate priliku da vam mama kuva kafu i pripremi sve, seća se Brena koja je upisala Prirodno-matematički fakultet, smer Turizam.

Pevačica je, kako kaže, tada shvatila da mora da uzme život u svoje ruke.

- Znala sam da nemam ni bogate ni uticajne roditelje, da ću morati da počnem da razmišljam veoma ozbiljno o svojoj sudbini i da se hvatam ukoštac sa životom. Pošto sam znala da pevam i verovala u sebe, odlučila sam da ću tako početi i da se izdržavam. Bilo je nemoguće drugačije. Imala sam novca samo za, maltene, jedan obrok dnevno i da platim šta treba na fakultetu, seća se Brena. Foto: ATA images

Često, kako kaže, nije imala ni za autobusku kartu, pa se - kao i drugi studenti, ponekad krila drhteći da je ne uhvati kontrola.

- Sećam se, stajala sam na jednoj autobuskoj stanici na kojoj nije bilo ni nadstrešnice. Imala sam neku staru pelerinu na sebi, neki kišobran, ali kad je dunula košava i počela da pada ona grozna kiša, neko malo kuče koje je stojalo pored mene i ja smo počeli da drhtimo zajedno, priča nekadašnja studentkinja turizma.

- Tada sam odlučila da totalno promenim svoj život i da neću to sebi više da dozvolim. Rešila sam da ću početi da radim, završava Brena.

