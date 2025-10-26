Branko Babović, poznat po ulozi Đure Palice u "Kursadžijama", retko se pojavljuje u javnosti, ali je nedavno u svojoj ispovesti otkrio nepoznate detalje iz svog života.

Kako je priznao, svakodnevno konzumira alkohol i u tome vidi samo pozitivne strane, što je šokiralo javnost.

NJegova izjava brzo se proširila društvenim mrežama, gde je naišla na brojne osude. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Đuro Palica mnogo voli da popije - rekao je voditelj.

- To je istina. Nije porok nego eliksir života. Ako si normalan i trošiš ga u normalnim količinama. Nikola Tesla da ga nije pio ne bi toliko ni živeo, on je obožavao viski. To je sastavni deo života, svakodnevnice... - pričao glumac u emisiji na Hajp televiziji.

Na pitanje da li svakog dana uzima alkohol, istakao je da je to u njihovoj kući "red". Foto: Zorana Mandic/ATAImages

- Da. Jer to je navika iz kuće. To je kod nas ritual. Svako jutro kad otvoriš oči iz frižidera jedna rakija. Sa mojim ocem koji ima 96 godina svako jutro zna šta je red - objasnio je Branko.

- Da li kažu da ste vi alkoholičar? - pitao ga je voditelj.

- Nema šta da mi kažu kad jesam. Svaki čovek koji popije dve, tri rakije dnevno je alkoholičar. Nisi pijanac, velika je to razlika - odgovorio je Babović i priznao da je par puta i prešao tu granicu.

Foto: TV Pink printsrin

Korisnici društvene mreže "X" šokirani su zbog njegovih izjava o alkoholu.

"Prvi put čujem da je biti alkoholičar nešto dobro", "Ovo je stvarno pobeda", "Čovek ubeđuje sam sebe da nema problem" , nizali su se komentari.

(Alo)

BONUS VIDEO: