Ona je na svom Instagramu profilu objavila njihovu zajedničku fotografiju, uz emotivnu poruku: - Najslađi čovek na svetu. Srećan ti rođendan, Lazare moj voljeni.

Na fotografiji par pozira opušteno na kauču, dok Lazar leži u Anicinom krilu, a oboje su nasmejani i prosto zrače srećom i pozitivnom energijom.

Inače, njih dvoje su leto proveli na moru, a njihovi pratioci redovno su mogli da prate kako uživaju, putem društvenih mreža.

Podsetimo, Lazar je od Anice stariji 39 godine, a njihova romansa traje više od dve godine, nakon što se on razveo od supruge Danice, sa kojom ima dvojicu sinova.

Anica je jednom prilikom govorila o njihovom upoznavanju:

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način - rekla je ona.

